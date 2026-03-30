Türkiye’nin Sıfır Atık Vizyonu Küresel gündemi şekillendiriyor

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık projesinin somut bir sonucu olan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın katıldığı BM’deki özel oturumda, Türkiye’nin dünyaya armağanı olan Sıfır Atık vizyonu çerçevesinde önemli mesajlar verildi.

Kurum ve Ağırbaş, New York’taki temaslar kapsamında; iklim diplomasisi, Türkiye’de 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Sıfır Atık ve 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün bu seneki teması olan gıda israfı gündemiyle çok sayıda ikili ve heyetler arası görüşmeye katıldı.

“STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİMİZİ ELE ALDIK”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, New York’ta gerçekleştirdiği görüşme trafiğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve COP Başkanımız Sayın Murat Kurum öncülüğünde, New York’taki paydaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek son derece verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde, Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde uluslararası bir harekete dönüşen Sıfır Atık vizyonumuzu ve COP31 sürecindeki stratejik iş birliklerimizi ele aldık. İklim kriziyle mücadelede sivil toplumun dönüştürücü gücüne odaklanarak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için ortak projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

“SIFIR ATIK ANLAYIŞIYLA YENİ BİR YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRIYORUZ”

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında, Türkiye’nin dünyaya sunduğu en güçlü çevre modellerinden biri olan Sıfır Atık vizyonunu Birleşmiş Milletler çatısı altında bir kez daha paylaştığını ifade eden Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde uluslararası bir harekete dönüşen bu anlayışla, israfın sona erdiği ve sürdürülebilirliğin esas alındığı yeni bir yaşam kültürünü yaygınlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, BM kürsüsündeki konuşmasına ilişkin sosyal medya hesabından, “Özellikle gıda israfıyla mücadeleyi ve organik atık yönetimini merkeze alarak, bu kritik başlıkları Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak COP31 yolunda iklim eylem planlarımızın önceliği haline getireceğimizi ifade ettik. Gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakmak adına, gıda israfını azaltan döngüsel ekonomi çözümlerimizi iş birlikleriyle büyütmeye kararlıyız” mesajını

paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanımız Murat Kurum öncülüğünde, Birleşmiş Milletler üye devlet temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen COP31 vizyon paylaşımı toplantısına katılan Ağırbaş, toplantıda, sivil toplumu odağına alan kapsayıcı bir COP süreci için yürütülen çalışmaları ve gelecek vizyonunu aktardı. Ağırbaş, “İklim kriziyle mücadelede toplumsal katılımın gücüne inanıyoruz” dedi.

ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ KAPSAMINDA YOĞUN İKLİM DİPLOMASİSİ TRAFİĞİ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, New York’ta iklim diplomasisinin üst düzey isimleriyle bir araya geldi. İlk olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Genel Sekreter Yardımcısı Sanda Ojiambo ve Kıdemli Müdür Heidi Huusko görüşme gerçekleştiren Ağırbaş, şu

değerlendirmede bulundu:

“Görüşmemizde, özel sektörün ve sivil toplumun COP31 süreçlerine tam katılımı ile iş dünyasının iklim hedeflerine uyumu konularını konuştuk. Özellikle sıfır atık, döngüsel ekonomi ve gıda güvenliği gibi önceliklerimizde uluslararası şirketlerin desteğini ve UNGC ile olan stratejik iş birliğimizi güçlendirme kararı aldık. Sürdürülebilir bir gelecek için iş dünyasının dönüştürücü gücünü merkeze almaya devam ediyoruz.”

ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN COP31’E AKTİF KATILIMI ELE ALINDI

UNICEF Genel Sekreter Yardımcısı Kitty van der Heijden ile bir araya gelerek ortak hedefleri masaya yatırdıklarını söyleyen Ağırbaş, “Görüşmemizde, iklim krizinden en çok etkilenen kesim olan çocukların ve gençlerin COP31 süreçlerine aktif katılımını ve eğitim yoluyla güçlendirilmesini ele aldık. Özellikle sıfır atık, gıda güvenliği ve enerji verimliliği gibi önceliklerimizin genç nesillerin geleceğiyle olan güçlü bağını vurguladık. Sivil toplumun sesini iklim eyleminin merkezine taşımak ve genç liderliğindeki çözümleri uluslararası ölçekte desteklemek için UNICEF ile iş birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKLI İKLİM GİRİŞİMLERİNİN ÖNCÜ ROLÜ VURGULANDI

UNDP İklim Değişikliği Küresel Direktörü Cassie Flynn ve UNDP Başkan Yardımcısı Marcos Neto ile Türkevi’nde bir araya gelen Ağırbaş, görüşmede, dijital dönüşüm ve gençlik odaklı iklim girişimlerinin öncü rolünü ele aldıklarını vurgulayarak COP31 öncelikleri doğrultusunda; dijital çevre sürdürülebilirliği alanında somut eylem planlarını şekillendirdiklerini ve iş birliğini ileri taşıyacak adımları netleştirdiklerini kaydetti.

Ağırbaş, “Ortak projelerimizle iklim eylemini dijital inovasyon ve yerel çözümlerle hızlandırmaya devam edeceğiz” mesajını verdi. BM Genel Sekreteri İklim Eylemi Özel Danışmanı Selwin Hart ile Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu misyonu kapsamında COP31 yolunda BM ile stratejik uyumu güçlendirme ve iklim gündeminde ivmeyi artırma konuları ele alınırken, sektörler arası liderliği mobilize etmek ve iklim hedeflerini uluslararası ölçekte duyurmak için BM İklim Eylemi Ekibi ile eş güdüm içerisinde çalışma kararlılığı vurgulandı.

EKONOMİK KALKINMA VE İKLİM EYLEMİ ARASINDAKİ STRATEJİK UYUM MASAYA YATIRILDI

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (DESA) Genel Sekreter Yardımcısı Navid Hanif ile bir araya gelerek ekonomik kalkınma ve iklim eylemi arasındaki stratejik uyumu ele alan Ağırbaş, “Görüşmemizde, iklim eylemi gündemimizi BM’nin ekonomik ve sosyal hedefleriyle tam bir uyum içerisinde yürütmek ve farklı sektörlerdeki liderleri ortak hedefler etrafında mobilize etmek için atacağımız adımları değerlendirdik” dedi. Ağırbaş, Global Methane Hub CEO’su Marcelo Mena ile iklim değişikliğiyle mücadelede kritik

öneme sahip olan emisyonların azaltılması konusunu görüştü:

“Görüşmemizde, COP31 hedeflerimiz doğrultusunda metan emisyonlarını düşürmeye yönelik stratejik çözümleri ve bu alandaki iyi uygulama örneklerini değerlendirirken iklim vicdanını ve diğer çevresel önceliklerin önemini de ele aldık. İklim krizine karşı hızlı ve etkili sonuçlar alabilmek için uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi hususunda ortak vizyonumuzu paylaştık.”

Bloomberg Uluslararası Strateji Kıdemli Danışmanı ve eski İngiliz Diplomat Laura Hickey ile bir araya gelerek iklim diplomasisi ve stratejik iş birlikleri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştiren Ağırbaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Görüşmemizde, COP31 sürecinde sivil toplumun sürece dahil edilmesi yönünde yürüttüğümüz çalışmaları ve sıfır atık vizyonumuzu paylaştık. İklim kriziyle mücadelede uluslararası stratejilerin sivil toplum katılımıyla güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için atılabilecek ortak adımları değerlendirdik.”

GIDA İSRAFIYLA MÜCADELEDE KARARLILIK COP31’İN ANA GÜNDEMLERİNDEN OLACAK

Ağırbaş, NGIC Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Jean Baderschneider iklim değişikliğiyle mücadelede kentsel gelişimin ve sanayi dönüşümünün önemi ile Global Food Banking Network Başkan Yardımcısı Michael Oko ile gıda sistemlerinin iklim eylemindeki kritik rolünü değerlendirdi:

“Görüşmemizde, sıfır organik atık çözümünü hızlandırma planı çerçevesinde atılabilecek adımları ve gıda israfıyla mücadelenin COP31 hedeflerimizdeki yerini değerlendirdik. Organik atıkların geri kazanımı ve küresel gıda bankacılığı ağlarının bu süreçteki stratejik önemi üzerine görüş alışverişinde bulunarak, sürdürülebilir bir gelecek için iş birliğimizi güçlendirme kararı aldık.”

New York’taki temaslarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar ve Gates Vakfı İklim Stratejisi Kıdemli Danışmanı Dane McQueen ile bir araya gelerek iklim politikaları üzerine stratejik bir görüşme gerçekleştiren Ağırbaş, “Görüşmemizde, COP31 yolunda yenilikçi iklim teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri üzerindeki iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik. Gates Vakfı’nın iklim konusundaki deneyimlerini ve ülkemizin iklim eylemi vizyonunu ortak paydada buluşturarak, uluslararası ölçekte çözüm odaklı projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Vicdan ve Gönül İnisiyatifi Olan Hareket, Dünyanın Her Köşesinde Karşılık Buluyor Sıfır Atık Vakfı, Türkiye’nin dünyaya armağan ettiği bir hareket olan Sıfır Atık vizyonunu, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde geniş tabanlı istişareye açık ve diyalog yoluyla sonuç alınması hedefiyle somut projelerini hayata geçiriyor.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Onursal Başkanlığında Sıfır Atık Vakfı, COP31 sürecinde "Dijital Koordinasyon Merkezi" gibi platformlar üzerinden sivil toplum ve özel sektör katılımını en güçlü şekilde organize ederek Türkiye’de kadınların başlattığı ve bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi’ni vicdan ve gönül inisiyatifi olarak dünyanın her köşesinde yaygınlaştırmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.