Türkiye’nin teknoloji girişimciliği 2030 hedefi açıklandı

11 Aralık 2024 14:36 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:45

Girişim dünyasının en prestijli buluşma noktalarından biri olan Take Off İstanbul, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye’nin teknoloji girişimciliğinde 2030 hedefini açıkladı. Hedef, 100 bin teknoloji girişiminin doğması.

Türkiye’nin teknoloji girişimciliğinde 2030 hedefleri belli oldu. Teknoloji ekosistemine yatırımlar önümüzdeki yıllarda katlanarak devam edecek. Take Off İstanbul Zirvesi'ndeki açılış konuşmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin teknoloji girişimciliğinde “Hedef, 100 bin teknoloji girişiminin doğması” dedi.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ ARTACAK

2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğması ve unicorn statüsüne ulaşması için çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılı itibarıyla Türkiye’den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve bu girişimlerin unicorn (değeri 1 milyar doların üzerinde olan girişim) statüsüne ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Kacır, 2010-2019 yılları arasında yılda ortalama 66 milyon dolar yatırım yapılırken, son 5 yılda bu ortalamanın 1 milyar dolara çıkarıldığını vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin 104 teknopark, 11 binden fazla teknoloji girişimi, 1.600'ün üzerinde AR-GE merkezi ve 300 binin üzerinde AR-GE insan kaynağı ile hızla büyüdüğünü belirtti.

Türkiye’nin teknoloji girişimciliğini, kalkınma modelinin ayrılmaz bir parçası olarak görüp bu alanda büyük bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi.