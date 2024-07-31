Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Turizmden rekor gelir elde edildi

31 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:27

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının ilk 6 ayında turizmden 23,7 milyar dolar rekor gelir elde edildiğini açıkladı. TÜİK verilerine göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 arttı. Ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 yükseldi. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu.

TURİZMDEN REKOR GELİR SAĞLANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ikinci çeyrek ve 6 aylık turizm hareketlerine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, açıklanan veriler ışığında, turizmde 2024'de 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefi doğrultusunda ilerlendiğini belirtti.

2024'ün ilk altı ayında turizmden 23 milyon 660 bin 318 dolarlık gelir elde edildi ve 26 milyon 137 bin ziyaretçi turizm amacıyla Türkiye'yi ziyaret etti.

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin %15,9'u ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 10 milyar 330 milyon 968 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 544 milyon 550 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %15 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %15 artarak 16 milyon 97 bin 884 kişi oldu. Ziyaretçilerin %14,9'unu 2 milyon 405 bin 675 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 101 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı %30,6, yeme içme harcamalarının payı %18,5, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise %12,2 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları %32,5, yeme içme harcamaları %10,6 ve uluslararası ulaştırma harcamaları %1,9 arttı.

İLK SIRADA AKRABA VE ARKADAŞ ZİYARETİ VAR

Ziyaretçiler %68,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi

İkinci sırada %19,1 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %5,4 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %66,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ AZALDI

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,9 azaldı.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,9 azalarak 1 milyar 955 milyon 807 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 610 milyon 431 bin dolarını kişisel harcamalar, 345 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2023 yılı II. çeyreğine göre %3 arttı.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 artarak 2 milyon 963 bin 788 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 660 dolar olarak gerçekleşti.