Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son verilerine göre Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu martta 270,1 milyar dolar açık verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açık verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 11:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni açıkladı. Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Mart ayı itibarıyla eksi 270,1 milyar ABD doları oldu.

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açık verdi


Mart ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyrek sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 377,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 2,1 oranında azalışla 648,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu yükümlülükleri 25,2 milyar ABD doları azalarak eksi 270,1 milyar ABD doları oldu.

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açık verdi

YATIRIM VE REZERV VARLIKLAR KALEMİ ARTTI

Bankaların yabancı para cinsinden efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,6 oranında artarak 44,8 milyar ABD doları oldu. Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,0 oranında artarak 73,3 milyar ABD doları, portföy yatırımları kalemi yüzde 6,8 artarak 4,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 5,7 oranında artarak 143,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Rezerv varlıklar kalemi yüzde 0,9 oranında artarak 156,5 milyar ABD doları oldu.

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu açık verdi

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri yüzde 13,3 oranında azalışla 30,1 milyar ABD doları oldu. Yükümlülükler alt kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki azalış ile döviz kurlarındaki artışın etkisiyle, 2024 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında azalışla 165,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 3,6 oranında azalarak 120,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,1 oranında artarak 362,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'
Finansal hizmetler güven endeksi Mayıs ayında azaldı
ETİKETLER
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#türkiye cumhuriyet merkezi bankası
#Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.