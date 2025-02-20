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 | İrem Çınar

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin 2024 yılı aralık sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 oranında artarak 366,2 milyar ABD doları seviyesine ulaşırken, yükümlülükleri ise yüzde 1,3 oranında düşüş göstererek 660,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu durum sonucunda, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 13,3 milyar ABD doları azalarak -294,7 milyar ABD doları seviyesine geriledi.

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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 11:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık 2024 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında artışla 366,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,3 oranında azalışla 660,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Böylelikle, aynı dönemde Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 13,3 milyar ABD doları azalarak -294,7 milyar ABD doları oldu.
Portföy yatırımları kalemi ise yüzde 6,9 oranında azalarak 4,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,5 oranında artarak 71,2 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 oranında azalarak 135,9 milyar ABD doları ve rezerv varlıklar kalemi yüzde 2,0 oranında artarak 155,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 4,4 oranında azalışla 47,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar/krediler/diğer sektörler kalemi, yapılan yıl sonu çalışmaları çerçevesinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu stokunda gerçekleşen güncellemelerin etkisiyle, 2024 yılı 3.çeyrek döneminde 5,6 milyar ABD doları tutarında güncellenmiştir.

Merkez'in mevduat yükümlülükleri 34,8 milyar ABD doları Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa karşın döviz kurlarındaki artışın ve borsadaki değer kayıplarının etkisiyle, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 oranında azalışla 181,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları kalemi yüzde 1,8 oranında artarak 124,4 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,8 oranında azalarak 354,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankası’nın mevduat yükümlülükleri yüzde 9,4 oranında azalışla 34,8 milyar ABD doları oldu.

ETİKETLER
#yurt dışı
#Merkez Bankası
#Dolar/tl
#Ekonomi
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