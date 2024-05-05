Türkiye'nin yasağı İsrail'i sarsacak! İsrail medyası etkilenecek sektörleri yazdı

05 May 2024 16:46 - Güncelleme : 05 May 2024 16:50

İsrail'e bir darbe de Güney Amerika'dan! Kolombiya, diplomatik ilişkilerin kesiyor

İsrail'e bir darbe de Güney Amerika'dan! Kolombiya, diplomatik ilişkilerin kesiyor

Türkiye'nin ticaret yasağı İsrail'i gafil avladı. İsrail medyası ise en çok etkilenecek sektörleri bir bir açıkladı.

"TÜRK BOYKOTUNUN YANSIMALARI AĞIR OLACAK"

İsrailli gazete Calcalist, Türk boykotunun mali yansımalarının ağır olacağına dikkat çekti.

Gazete, Ankara’nın hamlesinin ardından yakında hammaddelerin ülkeye girişinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması İsraillilerin yaşamını etkileyecek” ifadesini kullandı.

Habere göre, Tel Aviv yönetiminin alternatif ithalat kaynakları bulmakta zorlanacağına da dikkat çekildi.

İSRAİL MEDYASI ETKİLENECEK SEKTÖRLERİ YAZDI

İsrail medyası, Netanyahu hükümetinin yeni alternatif bulması durumunda bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olacağı ifade edildi.

Ankara'dan böyle bir hamle beklemediği ve Türkiye'nin İsrail'le ticari bağlarını kesme kararının “tamamen sürpriz” olduğu yorumları yapıldı.

NYT: TÜRKİYE İSRAİL'İ İZOLE EDİYOR

Türkiye’nin kritik İsrail kararı Amerikan medyasının da gündemindeydi. New York Times gazetesi, Gazze meselesi nedeniyle İsrail üzerindeki baskının yeni bir boyut kazandığını yazdı.

"Türkiye ticari bağları kesti" ifadesine yer verdi, İsrail ile ilgili izolasyonun arttığını kaydetti.