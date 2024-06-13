Türkiye'ye Dünya Bankasından 18 milyar dolar geliyor

13 Haziran 2024 13:29 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:35

Dünya Bankası Türkiye'ye 3 yılda gelecek finansman miktarını duyurdu.

Bu kapsamda halihazırda yürütülen tüm fonlara ek olarak 3 yılda tam 18 milyar dolarlık finansman sağlanacak.

Dünya Bankasının ilk üç yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman gelecek.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, haberi duyururken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de parantez açtı.

DÜNYA BANKASINDAN BAKAN ŞİMŞEK VURGUSU

Türkiye'nin son 20 yılına dikkat çeken Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 milyar dolarlık finansman sağlanacağını belirterek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin enflasyonla gerçekten mücadele ettiğini vurguladı.

Dünya Bankasından ek 18 milyar dolarlık ek kaynak Türkiye ekonomisine karşı iyimser hava görünümüyle hayata geçecek.

Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) üzerine gerçekleşecek 18 milyar dolarlık ek kaynağın 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek.

ENFLASYON İÇİN SABIR ÇAĞRISI

Türkiye'nin bu dönemde yüzde 5,4 ortalama bir büyüme sağlandığına dikkati çeken Lopez, enflasyonun geleceği hakkında da konuştu.

Lopez, "Bir, iki yıldan bahsetmiyorum ama önümüzdeki döneme baktığımızda belli bir süre sonra enflasyonun etkisi azalacak. Bununla ilgili olarak da sabırlı olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.