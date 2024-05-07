Türkiye’ye geri dönüyor! Çinli otomobil devi Geely Auto’dan resmi açıklama geldi

07 May 2024 11:32 - Güncelleme : 07 May 2024 11:36

Çinli otomobil devi Geely Türkiye pazarına dönüş yapıyor. Açıklama Michael Song’tan geldi. Geely, 2008-2012 yılları arasında Türkiye pazarında Echo, Familia ve Emgrand gibi modellerle faaliyet göstermiş ve sonraki yıllarda Avrupa pazarlarından ve Türkiye'den çekilmişti. Song, Türkiye pazarına dönme için niyetlerini "eski dostlarımızı unutmayacağız" ifadeleri ile açıkladı.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ İÇİN PAZAR ARAŞTIRMALARI BAŞLADI

Geely Auto, Volvo, Polestar, Lynk&Co, Zeekr, Proton, Lotus, London Taxi gibi markaların sahibi olup, global çapta 5 araştırma ve geliştirme merkezi ile 12 üretim tesisi bulunuyor. Geçen yıl 1,68 milyon araç satışı gerçekleştiren Geely Auto, Türkiye pazarına geri dönüş yapmak için pazar araştırmalarını sürdürüyor.

"ESKİ DOSTLARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"

Geely'nin Türkiye'ye dönüş çalışmaları henüz kesinleşmiş değil, ancak kararın alınması ve açıklanması uzun zaman almayabilir. Şu anda, Geely'nin kendi başına mı Türkiye'ye gireceği yoksa yerel bir ortak veya distribütör aracılığıyla mı geleceği konusunda kesin bir karar verilmemiş durumda. Geely'nin alt markası Lynk&Co'nun, Almanya'daki Çinli bir distribütör aracılığıyla Türkiye'de dağıtım faaliyetlerine hazırlandığı biliniyor. Ayrıca Geely'nin ticari araç markası Farizon'un da Türkiye'de başka bir distribütör tarafından temsil edilmeye başlandığı belirtiliyor.

Auto Show'un haberinde Geely International’ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme için niyetlerini yineledi ve "eski dostlarımızı unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Geely’nin yeni pazarlara girişteki stratejisi ilk etapta kendi ana markasıyla gelmek.

SUV AİLESİ İLE ATAK YAPMAYI PLANLIYOR

Geely, eğer marka Türkiye'ye dönerse tıpkı geçen yıl Türkiye’ye giriş yapan bir diğer Çinli olan Chery markası gibi, farklı segmentlerde yer alan geniş bir SUV ailesi ile SUV segmentine atak yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta turbo destekli küçük benzinli ve hibrit motorlar ithalat planında yer alabilir.

TÜRKİYE PAZARINA UYGUN MODELLER ÜZERİNDE DURULUYOR

Türkiye pazarı için Geely, öncelikli olarak SUV modellerini getirmeyi planlıyor. Marka, öncelikle SUV modelleriyle bir SUV atağına kalkmayı planlıyor. Habere göre 1,5 litrelik turbo benzinli motorlara sahip modeller ve bunların hibrit varyantları vergi avantajı sağlaması açısından da Türkiye pazarına uygun modeller olacak. Geely, Türkiye'ye dönerse gelebilecek modellerden birinin Geely Monjaro olduğu da belirtiliyor.

SON OLARAK YENİ KONSEPT OTOMOBİL STARSHİP TANITILMIŞTI

Geely, son olarak Pekin’deki Auto China 2024 fuarında yeni konsept otomobil Starship'i tanıtmıştı.