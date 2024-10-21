Türkiye’ye giriş yapacak yabancı plakalı araç sahipleri dikkat: Sigorta yaptırırken sakın bunu yapmayın!

21 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:03

Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin sigorta yaptırırken dikkat etmesi gerekenleri Gurbet Kasko kurucusu Abdulcelil Alkış anlattı. Abdulcelil Alkış, sınır kapısında vakit kaybetmekten kaçınmak adına yapılacakları tek tek anlattı. İşte . Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye giriş çıkışlarında dikkat etmesi gerekenler.

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Yabancı plakalı araçlar için Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi kritik önem taşıyor. Gurbetçilerin sınır kapısında vakit kaybetmekten kaçınması adına sigorta işlemlerini tamamlanması gerekiyor. Gurbet Kasko kurucusu Abdulcelil Alkış, Türkiye’ye giriş yapan yabancı plakalı araç sahiplerinin sigorta yaptırırken dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

GURBETÇİLERE SİGORTA UYARISI

Yabancı plakalı araçlar için Türkiye'de geçerli sigorta poliçesine sahip olmanız zorunlu. Türkiye’ye gelen gurbetçilerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için sigorta büyük önem taşıyor.

Gurbet Kasko kurucusu Abdulcelil Alkış, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı. Türkiye’ye giriş çıkışlarında yaşadıkları en sık sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı.

Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Yabancı plakalı araçlar için Türkiye’de geçerli sigorta poliçesine sahip olmanız zorunlu. Yabancı plakalı araç sahiplerinin sıklıkla karşılaştığı sorunların başında eksik teminatlı sigorta poliçeleri gelmekte. Özellikle sınır kapısında aceleyle yaptırılan düşük limitli sigortalar, kaza anında maddi ve hukuki sorunlara neden olabilir.

25 milyon TL’ye kadar yüksek teminatlı sigorta yaptırmak, herhangi bir kaza anında karşılaşılacak maddi yükü en aza indirecektir. Türkiye’ye giriş yapan gurbetçiler, sigorta poliçelerinin geçerlilik süresini ve kapsamını dikkatlice kontrol etmeleri gerekir.

Kapsamlı bir sigorta poliçesi, sadece üçüncü şahıslara değil, aynı zamanda kendi araçlarınıza da güvence sağlar. Bu nedenle, kısa süreli ve düşük limitli poliçeler yerine, daha kapsamlı poliçeleri tercih etmek önemli.

Bu teminatlarla hem kendinizi hem de diğer sürücüleri güvence altına almış olursunuz.

ONLİNE SİGORTAYI ÖNERDİ

Online sigorta platformlarından bahsede Alkış, "Bu platform, 1-3-6-12 aylık poliçe seçenekleri sunarak, sınır kapılarında bekleme süresini minimuma indiriyor. Ayrıca 7/24 hizmet veren müşteri destek hattı ile gurbetçiler, herhangi bir sorun yaşadıklarında hızlıca çözüme ulaşabiliyor.

Standart sigortalardan çok daha geniş bir güvence sunuyor. Özellikle maddi hasar ve karşı tarafın sağlık giderlerini karşılamak açısından yüksek limitli bir sigorta poliçesi, uzun vadede gurbetçiler için maddi bir güvence oluşturur. Gurbetçilerimizin, araçlarını ve kendilerini güvence altına almak için daha yüksek limitli poliçelere yönelmeleri gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.