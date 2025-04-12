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 | Selahattin Demirel

Türkiye'yi zirai don vurdu! Bakan Yumaklı "Tarihimizin en büyük olayı" diye açıkladı

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası zirai ürünleri olumsuz etkiledi. Pek çok ürün don nedeniyle zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son 30 yılın sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini belirterek tarihimizin en büyük zirai don olayının yaşandığını vurguladı. Yumaklı, ürünü etkilenen çiftçilerin ALO TARSİM ihbar hattına başvurabileceğini söyledi.

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Türkiye'yi zirai don vurdu! Bakan Yumaklı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 17:36

Soğuk hava yurdun genelini etkilerken tarladaki ürünleri de vurdu. Toprak altındaki tohumlar don nedeniyle olumsuz etkilendi. Çiftçiler, yaşayacakları ürün kaybını düşünürken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan önemli açıklamalar geldi.

ÇOK SAYIDAKİ ELMA AĞACI DONDAN ETKİLENDİ

16 milyonun üzerindeki ağaç sayısıyla Türkiye'de birinci, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ikinci sırada yer alan Karaman'da çiçek açan milyonlarca elma ağacını don vurdu. Dona karşı sulama yapılan bahçelerdeki elma ağaçları tamamen buz tuttu.

Türkiye'yi zirai don vurdu! Bakan Yumaklı "Tarihimizin en büyük olayı" diye açıkladı

KAYISI AĞAÇLARINI DA VURDU

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don kent ekonomisinin belkemiği olan kayısıyı vurdu. Kentin önemli kayısı üretim merkezlerinden Akçadağ’da da yüzlerce kayısı bahçesi zirai dondan etkilendi.

TABLO ÇOK KÖTÜ


İlçe genelinde tablonun çok kötü olduğunu ifade eden Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, "Malatya’mız genelinde gece yaşanan zirai don felaketinde kentimizin önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Akçadağ da dondan nasibini aldı. Maalesef ilçemiz genelinde tablo çok kötü. Bizlerde kayısı bahçelerinde üreticilerimizle birlikte inceleme yaptık. Yetkili kurumlar saha çalışmalarına başladı hasar tespit çalışmalarının ardından inşallah devletimiz çiftçilerimizin mağduriyetini giderecektir. Bizler de sürecin takipçisi olacağız tüm Malatya’mıza geçmiş olsun" diye konuştu.

Türkiye'yi zirai don vurdu! Bakan Yumaklı "Tarihimizin en büyük olayı" diye açıkladı

BAKAN YUMAKLI: "TARİHİMİZİN EN BÜYÜK ZİRAİ DON OLAYINI YAŞADIK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın-15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava şartlar sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" ifadesini kullandı.

10-11-12 Nisan tarihlerinde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu Türkiye; don, kar yağışı ve dolu gibi olaylar ile karşı karşıya kaldı.
Duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde, bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Bu olumsuz hava şartları sonucu, maalesef 2014’te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık" ifadelerini kullandı.

ALO TARSİM HATTINA VE SİGORTA ACENTELERİNE İHBARDA BULUNABİLİRLER

Tüm üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak günlerdir olumsuz etkiyi en aza indirmek için 7/24 sahada ve üreticimizin yanındayız. Bütün ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Don ve doludan etkilenen üreticilerimiz; Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerimize, sigortalı üreticilerimiz de ALO TARSİM 172 ihbar hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabilirler" ifadelerine yer verdi.

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#Ekonomi
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