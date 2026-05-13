Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 14:40
1
Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik ve lojistik etkileriyle birlikte, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için harcadığı tutar son 13 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Mart ayında yapılan alımlar bir önceki döneme göre yüzde 18 azalarak 187 milyon dolara düşerken, yatırımcıların en çok tercih ettiği rotalardaki değişim dikkat çekti.

Sermaye akışındaki bu belirgin yavaşlama, Türk yatırımcısının sınır dışı konut piyasasında daha temkinli bir pozisyon aldığını net bir şekilde ortaya koydu.

İşte Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için en çok tercih ettiği ülkeler...

2
Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre; Türk yatırımcıların yurt dışında en fazla gayrimenkul aldığı Körfez ülkelerinin savaş alanına girmesi de satışları düşürdü. Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, Türklerin yurt dışında en çok konut aldığı lokasyonların başında Dubai ve Yunanistan’ın geldiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

 

3
Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

"Dubai'de yaşanan saldırılar bu pazardan alımları neredeyse durdurdu. Öte yandan son aylarda Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik olumsuz tavırları da alımları negatif etkiledi. Yunanistan’ın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile işbirlikleri, adalara asker yerleştirme ve silahlandırma girişimleri de yatırımcıları olumsuz etkiliyor."

4
Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

Ateşkes dönemiyle Dubai konut piyasasında hareketliliğin kısmen yeniden başladığını kaydeden Tekçe "Eskisi gibi olmasa da Türklerde de hareket var. Şu anda kampanya yapılmıyor ancak müşteri ile alım için gittiğimizde yüzde 15-20 civarında indirimler alabiliyoruz." dedi.

5
Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu da martta görülen yüzde 18’lik düşüşün geçici olduğunu belirterek, "Türk yatırımcısının en yoğun olduğu Dubai pazarına, yeniden geri dönüşler başladı. Talep tekrar yükseliyor" dedi.

Ustaoğlu, Türk yatırımcıların Dubai’nin yanı sıra Golden Visa gibi avantajlar sunan Yunanistan ve benzeri alternatif pazarlara da yöneldiğine dikkat çekti. 

6
Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için en çok tercih ettiği ülkeler ise şöyle:

-BAE
-Yunanistan
-ABD

7
Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

-İngiltere
-İspanya,
-Macaristan
-AB adayı Balkan ülkeleri

8
Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutarlar şöyle:

Ocak 2025-144 milyon dolar
Şubat 2025-190 milyon dolar
Mart 2025-227 milyon dolar
Nisan 2025-232 milyon dolar
Mayıs 2025-238 milyon dolar
Haziran 2025-214 milyon dolar
 

9
Türkler konutu en çok buradan alıyor! İşte listedeki sürpriz ülke

Temmuz 2025-253 milyon dolar
Ağustos 2025-288 milyon dolar
Eylül 2025-211 milyon dolar
Ekim 2025-225 milyon dolar
Kasım 2025-201 milyon dolar
Aralık 2025-252 milyon dolar
Ocak 2026-208 milyon dolar
Şubat 2026-225 milyon dolar
Mart 2026-187 milyon dolar

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.