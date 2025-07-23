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 | Bengü Sarıkuş

Türklere 5 yıla kadar Schengen vizesi! O ülkeden açıklama geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, Türk vatandaşları için Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma içeren belgeyi üye ülkelere gönderdiğini açıkladı. Buna göre, ilk kez vize alan Türk vatandaşlarına kademeli olarak 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıla kadar çok girişli vize verilmesi planlanıyor.

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Türklere 5 yıla kadar Schengen vizesi! O ülkeden açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:11

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu’nun hazırladığı Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu belgeyi üye ülkelere gönderdiğini duyurmuştu. Bolat’ın aktardığına göre; yeni dönemde ilk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla kadar, sonra 2 yıla kadar, sonra 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak. AB Komisyonu’nun harekete geçmesinin ardından Avrupa’dan haberler gelmeye başladı.

Türklere 5 yıla kadar Schengen vizesi! O ülkeden açıklama geldi

BULGARİSTAN DÜZENLEMEYİ DUYURDU

Bakanı Miroslav Borşoş, Bulgaristan hükümetinin Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamasına kolaylık getirdiğini ve verilecek vize süresini uzattığını bildirdi.

Türklere 5 yıla kadar Schengen vizesi! O ülkeden açıklama geldi

Borşoş, hükümetin olağan oturumunun ardından yayımladığı görüntülü mesajında, "15 Temmuz tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına turist vizesi verme konusunda yeni bir düzenleme getirildiğini bildirmekten memnuniyet duyarım" dedi.

Türklere 5 yıla kadar Schengen vizesi! O ülkeden açıklama geldi

FARKLI ZAMANLARA ÖZEL VİZE VERİLEBİLECEK

Yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Borşoş, "Bu, 3 aylık ve 6 aylık vizelerin yanı sıra artık 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vizelerin de verilebileceği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Türklere 5 yıla kadar Schengen vizesi! O ülkeden açıklama geldi

TURİZM İLİŞKİLERİ KOLAYLAŞACAK

Uzun süreli vize alabilmek için daha önce alınan vizelerde herhangi bir ihlal olmaması şartı getirildiğini aktaran Borşoş, şunları kaydetti: "Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir. ile vize uygulamaları, özellikle turizm alanında bizim için son derece önemlidir. Bu vize uygulamalarının hafifletilmesi, vize süresiyle ülkede kalış süresinin daha kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesini mümkün kılacak ve bu da özellikle turizm alanında ilişkilerimizi kolaylaştıracaktır."

Türklere 5 yıla kadar Schengen vizesi! O ülkeden açıklama geldi

TÜRK TURİST SAYISI YÜZDE 60 ARTTI

Bakan Borşoş ayrıca, 2025'in ilk yarısında 2024'ün aynı dönemine göre Bulgaristan'a gelen Türk turistlerin genel sayısında yüzde 60 artış kaydedildiğini de aktardı.

Türklere 5 yıla kadar Schengen vizesi! O ülkeden açıklama geldi

Borşoş, "Bu etkileyici bir artış. Turizmimiz için önemli olan Türkiye'den gelen turistlerin sayısına bakıldığında, ilişkilerimizin önemli bir hızla geliştiğini görüyoruz. Yıllardır uğraştığımız bir şey artık gerçeğe dönüştü" diye konuştu.

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#türkiye
#bulgaristan
#turizm
#Schengen vizesi
#Vize Kolaylaştırma
#Vize Süresi Uzatma
#Ekonomi
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