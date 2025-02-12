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 | İrem Çınar

Türkmen gazı için tarih belli oldu! Bakan Bayraktar’dan dikkat çeken açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran üzerinden yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküplük Türkmen gazının tedarik edileceğini duyurdu.

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Türkmen gazı için tarih belli oldu! Bakan Bayraktar’dan dikkat çeken açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 16:50

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazı için tarih verdi. Bakan Bayraktar, İran üzerinden yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküplük Türkmen gazının tedarik edileceğini söyledi.

Bayraktar, doğal gazın Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmesinin uzun zamandır çalıştıkları bir konu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Zira biz Türkiye'nin gaz tedarikini farklılaştırmak, çeşitlendirmek istiyoruz. Farklı ülkelerden gazımızı tedarik etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu, planın bir parçası. Bu anlamda biz uzun zamandır aslında gerek gazlaştırma tesisleriyle LNG şeklinde farklı ülkelerden gaz alabilmeyi sağladık. Böyle bir tedarik yoluna gittik ama onun dışında 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Bu bir ilk bizim için. Aslında 1998'lere kadar dayanan bir konu fakat neredeyse 30 yıla yakın bir süredir maalesef bir metreküp gaz bile Türkmenistan'dan Türkiye'ye ulaşmamıştır. İnşallah 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak."

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkmenistan'da ne kadar gaz var?
Türkmenistan, resmi olarak 19,5 trilyon m3 civarında zengin doğal gaz yatakları ile dünyanın dördüncü önemli doğal gaz üreticisi ülkesidir.
ETİKETLER
#Alparslan Bayraktar
#doğal gaz
#Ekonomi
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