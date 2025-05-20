TUSAŞ'tan vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. sosyal medya hesabı üzerinden kedi adını ve logosunu kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyardı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), adını ve logosunu kullanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Şirketten yapılan açıklamada, özellikle dijital mecralarda "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı" veya "Halka Arz" gibi ifadelerle yayımlanan reklamların tamamen asılsız ve dolandırıcılık amacı taşıdığı vurgulandı.

Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı, özellikle sosyal medya ve internet reklamlarında temkinli olunması, bilgilerin şirketin resmî internet sitesi veya resmî sosyal medya hesapları üzerinden doğrulanması büyük önem taşıyor.

Yapılan açıklamada: "Bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak "Yatırım Fırsatı", "Hisse Satışı", "Halka Arz" gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, millî duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz." dendi.