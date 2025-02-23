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 | Murat Makas

Tuvalette sigara içerken parayı buldu! Daha da yoğun talep görüyor: Klozet küllük satışları uçuyor

'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması' etkinliğinde, girişimci Tugay Yıldırım'ın tuvalette sigara içerken aklına gelen ürettiği ürün ilginç tasarımıyla dikkat çekti. Satışların iyi olduğunu ifade eden Tugay Yıldırım, "Tuvalette sigara içerken aklıma gelen fikir ile para kazanacağımı hiç düşünmezdim" dedi.

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Tuvalette sigara içerken parayı buldu! Daha da yoğun talep görüyor: Klozet küllük satışları uçuyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 11:29

Eskişehir’de girişimci Tugay Yıldırım Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Güvenilir Ürün Platformu iş birliğinde 'Türkiye'nin Kahramanları Eskişehir Buluşması' etkinliğine katıldı. Tugay Yıldırım etkinlikte tuvalette sigara içerken aklına gelip ürettiği ‘klozet küllük' ile dikkat çekti.

35 büyük alıcı firmanın katılım sağlayıp yerli üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiği buluşmada ‘klozet küllük’ İlginç ve mizahi tasarımıyla ilgi gördü. Türk halkının bu tarz mizahi ürünlere çok ilgi gösterdiğini söyleyen Yıldırım, satışlardan memnun ifade etti.

İNTERNETTE SATIŞLAR ÇOK YOĞUN

İlginç tasarımıyla dikkat çeken ürünüyle ilgili konuşan Yıldırım, "Tuvalette sigara içerken bu fikir aklıma geldi. Hem girişimcilik yapmış oldum hem de ticari ilişkiler yaptım. E-ticaret bilgim de artmaya başladı. Yıllar önce, tuvalette sigara içerken aklıma böyle bir fikir geleceğini ve bundan para kazanacağımı hiç düşünmezdim. Ürünümüz klozet şeklinde bir küllük. Bu, tuvalette sigara içenler içindi. Sigara ve çakmak koyma yeri var. Bu da aynı zamanda masadaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor. İçi yanmaz hazne ve klozetin kapağını kapattığımız zaman dumanı kesiyor, koku yayılmıyor. Vatandaşlar ürünümüze oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Halkımız bu tarz mizahi şeyleri sevdiği için tepkiler çok güzel oluyor. İnternette satışlarımız çok yoğun" dedi.

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Mehmet Ensar Çalışan 16 yaşında, Denizli'de doğmuş ve Ankara'da yaşıyor. Eğitim hayatına lise düzeyinde devam eden Mehmet Bey, Türkiye'nin en genç girişimcisi olduğunu ve kendi kurduğu teknoloji şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarına devam ettiğini belirtiyor.
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