TÜVTÜRK'ten tartışmalı uygulama! Kredi kartı tahsilat farkı büyük tepki çekiyor

19 May 2024 13:57 - Güncelleme : 19 May 2024 14:07

İŞKUR’da 171 bin işçi, memur ve personel aranıyor! Mühendisten garsona iş çok, çalışan yok

İŞKUR’da 171 bin işçi, memur ve personel aranıyor! Mühendisten garsona iş çok, çalışan yok

Muayene ücretlerine yapılan zamlardan sonra TÜVTÜRK büyük tepki çeken yeni bir uygulamaya daha imza attı. Bu kez de kredi kartı tahsilat farkı" almaya başladı.

"KREDİ KARTI TAHSİLAT FARKI" ALMAYA BAŞLADI

Aracını muayene götürerek kredi kartıyla ödeme yapan vatandaşlar, artık ücret ödemek zorunda. Özel bir şirket olan TÜVTÜRK, kredi kartı ile yapılan ödemelerde 77 lira ek ücret talep etmeye başladı.

EK ÜCRET RAKAMI KATLIYOR

Peşin ödeme yapamayan vatandaşlar, 1.821 lira olan araç muayene ücretine ek olarak 77 lira daha ödemek zorunda kalıyor.

Böylece, kredi kartıyla ödeme yapanların cebinden toplamda 2.154 lira çıkıyor. Peşin ödemede ise bu tutar 2.077 lira oluyor.

SON 7 YILDA YÜZDE 818 ZAMLANDI

Son 7 yılda araç muayene ücretlerine yapılan zam oranı yüzde 818'e ulaştı. 2017'de 198.24 TL olan araç muayene ücreti, Bu yıl 1.821 lira oldu. Vatandaş sadece 15-20 dakikalık bir işleme geçen yıla oranla yüzde 61'lik bir artışla daha fazla para ödüyor.

TÜVTÜRK, 2007 yılında yapılan özelleştirme sonucu araç muayene yetkisini devralmış ve o günden bu yana piyasada tekel konumunda bulunuyor. Her yıl 10 milyondan fazla araç TÜVTÜRK istasyonlarında muayene ediliyor.