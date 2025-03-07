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 | İrem Çınar

TÜVTÜRK'ün komisyonu icraya takıldı: Önce ödedi sonra geri aldı!

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Seyit Karabulut, aracını Yozgat’taki TÜVTÜRK İstasyonu’nda muayene ettirmek üzere götürdü ve kredi kartıyla ödeme yaptı. Ancak, ödemesi sonrasında kendisinden alınan fark ücretini icra yoluyla geri aldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 11:42

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Seyit Karabulut, aracını geçtiğimiz yıl Eylül ayında Yozgat’taki TÜVTÜRK İstasyonu’nda muayene ettirdi. Ancak muayene işleminin ardından kredi kartı ile ödeme yaparken, kendisinden komisyon talep edildi. Karabulut, talep edilen bu ücretin yasal olmadığını belirterek, itiraz etti.

TÜVTÜRK'TEN KREDİ KARTI KOMİSYONUNU İCRA YOLUYLA GERİ ALDI

Muayene istasyonu çalışanlarının, ödeme sırasında aldığı fark ücretinin yasal olduğunu savunmasına rağmen, Karabulut yasal haklarını kullanmakta kararlıydı. Gerekli belgeleri aldıktan sonra, e-devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem Heyeti, Karabulut’un lehine karar vererek, ödediği fark ücretinin haksız olduğuna hükmetti.

Karabulut, bu karar sonrası Sorgun’daki İcra Dairesine başvurdu ve firma hakkında icra talebinde bulundu. Ancak firma, ne yazılı bir cevap verdi ne de ücreti iade etti. Bunun üzerine, firmanın hesaplarına, taşınır ve taşınmaz mallarına bloke konuldu. Karabulut, 108 TL’lik alacağı yerine, dosya masraflarıyla birlikte toplamda 876 TL ödendiğini belirtti.

"PARA MESELE DEĞİL HAKKIN PEŞİNDEYİM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabulut, "Bu durumu yaşayan birçok insan var. Çalıştığım kurumda ve çevremde, farklı yollara başvuran arkadaşlarım oldu. Ticaret Bakanlığı, CİMER gibi yerlere dilekçe yazmışlar fakat sonuç alamamışlar. Kimse bu gibi durumlarda korkmasın. Haksız kazanca karşı durmak önemli. Para meselesi değil, adalet ve hakkın peşindeyim" dedi.

Karabulut, kanuni haklarını kullanarak bu süreci başarıyla tamamladığını ve yakın zamanda tekrar araç muayenesine gideceğini belirtti. Ayrıca, benzer durumlar yaşayanların da haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini vurguladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

TÜVTÜRK muayene ücreti kredi kartı ile ödeniyor mu?
Tüm istasyonlarımızda kredi kartıyla, banka kartıyla veya nakit ödeme yapılabilmektedir.
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