 Fuat İğci

Twitter çöktü mü, X’te sorun mu var? 16 Şubat 2026 Son dakika Twitter neden açılmıyor?

Twitter’da sorun mu var? Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter (X) erişim sorunları yaşanıyor. Mobil ve masaüstü üzerinden uygulamaya girmeye çalışan kullanıcılar “ Bir sorun oluştur.yeniden yüklemeyi dene” hatasıyla karşı karşıya kalıyor. Sorunun global mi yoksa bölgesel mi olduğu araştırılırken bazı kullanıcılar, uygulamaya sorunsuz girebildiğini aktardı. Downdetector raporlamalarına göre uygulamada sorun olduğu bildiriliyor. Peki 16 Şubat Twitter çöktü mü, sorun mu var? İşte, son dakika Twitter gelişmeleri….

Twitter çöktü mü, X’te sorun mu var? 16 Şubat 2026 Son dakika Twitter neden açılmıyor?
Haber Merkezi
16.02.2026
16.02.2026
çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter’da anasayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata sebebiyle uygulamaya erişim sağlanamıyor. ’un sahibi olduğu Twitter(X) platformu zaman zaman giriş sorunlarıyla karşı karşıya kalırken şirketten resmi bir açıklama olup olmadığı yakından takip ediliyor. Kullanıcı raporlamalarına göre Twitter’da yaşanan erişim sorunun dünya çapında olduğu bilinirken hatanın çözümü ve sorunun kaynağı yakından takip ediliyor. Bazı kullanıcılar DNS değiştirerek uygulamaya giriş yapabildiğini aktarıyor. Twitter’da yaşanan kesintiler anlık olarak paylaşılıyor. Peki Twitter neden açılmıyor, son dakika ne oldu? İşte, Twitter’da yaşanan erişim sorunun detayları…

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 16 ŞUBAT 2026?

Twitter (X) platformunda erişim sorunları yaşanıyor. Sosyal medya uygulamasına giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “Bir sorun oluştur yeniden yüklemeyi dene” hatasıyla karşılaşıyor. Downdetector’a göre erişim sorunları yaşandığı aktarılırken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Twitter çöktü mü, X’te sorun mu var? 16 Şubat 2026 Son dakika Twitter neden açılmıyor?

TWİTTER’DA SORUN MU VAR?

Günlük olarak en fazla kullanıcı sayısına sahip plaftormlardan birisi olan Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Sorunun global olduğu bilinirken erişim sorununu Türkiye sunucularında da devam ediyor. Erişim sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcıların ağ bağlantısını kontrol etmesi ve telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

Twitter çöktü mü, X’te sorun mu var? 16 Şubat 2026 Son dakika Twitter neden açılmıyor?

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Global çapta yaşanan Twitter’a erişim sorunu sebebiyle mobil ve masaüstünden Twitter (X) uygulamasına giriş yapılamıyor. Konuyla ilgili henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmezken detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

Twitter çöktü mü, X’te sorun mu var? 16 Şubat 2026 Son dakika Twitter neden açılmıyor?
