Uber, taksi şoförlerinin kişisel verilerini ABD'ye aktarıyor! Para cezası kesildi

26 Ağustos 2024 13:56 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 13:57

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Uber'in Avrupa taksi şoförlerinin kişisel verilerini ABD'ye aktardığı ortaya çıktı. Hollanda Veri Koruma Otoritesi, 324 milyon dolar para cezası verdi. Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), "Uber, Avrupa'daki taksi şoförlerinin kişisel verilerini ABD'ye aktardı ve bu aktarımlarla ilgili olarak verileri uygun şekilde korumada başarısız oldu" dedi.

Soruşturma, 170'ten fazla Fransız taksi şoförünün şikayeti üzerine başlatıldı.

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN VERİLERİNİ SIZDIRDILAR

Hollanda'nın veri koruma düzenleyicisi, Pazartesi günü Uber'e sürücülerinin kişisel verilerini ABD'ye aktardığı gerekçesiyle 290 milyon avro (324 milyon dolar) para cezası verdi.

ABD sunucularında toplanan ve saklanan veriler arasında hesap bilgileri ve taksi ruhsatları, konum verileri, fotoğraflar, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri ve bazı durumlarda sürücülerin suç ve tıbbi verileri yer aldı.

Uber, 2 yıldan uzun bir süre boyunca söz konusu verileri herhangi bir transfer aracı kullanmadan ABD'deki merkezine gönderdi.

Bu ceza Hollanda Veri Koruma Ajansı'nın Uber'e 2018'de 600 bin avro ve 2023'te 10 milyon avro para cezası kesmesinin ardından verdiği üçüncü ceza oldu.

DPA Başkanı Aleid Wolfsen, "Uber, ABD'ye yapılan transferler konusunda verilerin korunması seviyesini garanti altına almak için GDPR'nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) gerekliliklerini karşılamadı. Bu çok ciddi bir durum," dedi.