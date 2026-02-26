UBS’ten Çin borsası için yeni tahmin

ENFLASYON TEMASI ÖNE ÇIKABİLİR

Stratejistlere göre fiyat artışları gerçekten hayata geçirilirse, özellikle tüketici odaklı ve enflasyonla bağlantılı sektörlerde daha güçlü bir hareket görülebilir. Bu alanlarda yatırımcı pozisyonlarının ve piyasa beklentilerinin görece düşük olması, olası bir yükselişi hızlandırabilecek faktörler arasında sayılıyor.

Yani açıkçası, piyasada henüz tam anlamıyla fiyatlanmamış bir beklenti var. Eğer şirketler maliyet artışlarını başarıyla tüketiciye yansıtabilirse, hisse tarafında ciddi bir ivme oluşabilir.