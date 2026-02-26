UBS’ten Çin borsası için yeni tahmin

Kategoriler
Artan enflasyon beklentilerinin şirket kârlılıklarını destekleyebileceğini belirten UBS, Çin hisselerinde yüzde 20’ye varan yükseliş potansiyeline işaret etti. Ancak zamların hayata geçirilememesi durumunda yüzde 7-10’luk düşüş riski de masada.
Küresel piyasalarda dalgalı seyir sürerken, UBS’ten Çin borsasına ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme geldi. UBS Securities Asia, yükselen enflasyon beklentilerinin şirketlerin kâr marjlarını destekleyebileceğini belirterek, Çin hisse senetlerinde yüzde 20’ye kadar prim potansiyeli olduğunu açıkladı.
Bloomberg News’un aktardığına göre, UBS stratejistleri sektör analistleriyle kapsamlı bir çalışma yürüttü. Sonuçlara bakılırsa, daha fazla Çinli şirket artan girdi maliyetlerini fiyatlarına yansıtmayı planlıyor. Üstelik uzun süredir piyasaların üzerinde baskı oluşturan arz fazlası sorununun da hafiflediğine dair işaretler var. İşte tam da bu reflasyonist ortamın, değerlemelerde yeniden fiyatlamayı tetikleyebileceği ve hisse başına kârı artırabileceği ifade ediliyor. Böyle bir senaryoda MSCI China Index’in yüzde 20 yukarı taşınabileceği belirtiliyor.
Stratejistlere göre fiyat artışları gerçekten hayata geçirilirse, özellikle tüketici odaklı ve enflasyonla bağlantılı sektörlerde daha güçlü bir hareket görülebilir. Bu alanlarda yatırımcı pozisyonlarının ve piyasa beklentilerinin görece düşük olması, olası bir yükselişi hızlandırabilecek faktörler arasında sayılıyor.
Yani açıkçası, piyasada henüz tam anlamıyla fiyatlanmamış bir beklenti var. Eğer şirketler maliyet artışlarını başarıyla tüketiciye yansıtabilirse, hisse tarafında ciddi bir ivme oluşabilir.
Ancak tablo tamamen iyimser değil. Yoğun rekabet ve satış baskısı nedeniyle şirketlerin fiyat artışına gidememesi durumunda, kâr tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar gündeme gelebilir. Bu da Çin hisse piyasalarında yüzde 7 ila 10 arasında bir düşüş riskini beraberinde getirebilir.
Yani denge oldukça hassas. Zamlar kârlılığı korursa ralli, aksi halde baskı… Piyasanın yönünü biraz da şirketlerin fiyatlama gücü belirleyecek gibi görünüyor.
UBS raporunda, Japonya’da 2022 yılında yaşanan reflasyon sürecinde en güçlü performansın malzeme, finans ve gayrimenkul sektörlerinden geldiği hatırlatıldı. Çin’de ise bu yılın ilk aşamasında bazı tüketici segmentlerinin öne çıkabileceği değerlendiriliyor.
Bu çerçevede UBS, emlak ve temel tüketim hisselerini “nötr” seviyeye yükseltti. Buna karşılık, yüksek çarpanlar ve devam eden yapısal baskılar nedeniyle teknoloji sektörünü “düşük ağırlık” kategorisine indirdi.