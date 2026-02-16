Menü Kapat
TGRT Haber
Üç büyük metal borsasında 20 yıl sonra bir ilk

Şubat 16, 2026 10:58
1
Üç büyük metal borsasında 20 yıl sonra bir ilk

Çin'de talep zayıfladı, ABD'de depolar doldu. Küresel bakır stokları 2003'ten bu yana ilk kez 1 milyon tonun üzerine çıktı.

Küresel metal piyasalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyanın önde gelen üç büyük metal borsasında tutulan bakır stokları, 20 yılı aşkın bir aranın ardından ilk kez 1 milyon metrik ton sınırını aştı.

2
Üç büyük metal borsasında 20 yıl sonra bir ilk

Çin'deki talep düşüşü ve ABD'deki yoğun stoklama eğilimi, bu tarihi eşiğin aşılmasında belirleyici oldu.

1 MİLYON 12 BİN TONLUK STOK

LSEG verilerine göre, ABD'de faaliyet gösteren COMEX, İngiltere merkezli Londra Metal Borsası ve Çin'deki Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarında bulunan toplam bakır miktarı cuma günü itibarıyla 1.012.065 ton olarak kaydedildi.

3
Üç büyük metal borsasında 20 yıl sonra bir ilk

Özellikle Londra ve Şanghay tarafında bildirilen yeni girişler, toplam rakamı yukarı taşıdı. Ağustos 2003'ten bu yana görülen en yüksek seviye bu. Açıkçası piyasalar açısından oldukça çarpıcı bir tablo.

Bu miktar, Uluslararası Bakır Çalışma Grubu'nun 2026 yılı için öngördüğü 28,7 milyon tonluk küresel rafine bakır tüketiminin yaklaşık yüzde 3,5'ine denk geliyor. Yani küresel talebin kayda değer bir kısmı şu anda depolarda bekliyor.

4
Üç büyük metal borsasında 20 yıl sonra bir ilk

ÇİN'DE ARTIŞ, ABD'DE YIĞILMA

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki stoklar haftalık bazda yüzde 9,5 artarak 272.475 tona çıktı. Bu artış, Çin'deki zayıf talep sinyallerinin de bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

5
Üç büyük metal borsasında 20 yıl sonra bir ilk

Küresel envanterin yarıdan fazlası ise ABD'de depoları bulunan COMEX'te yer alıyor. Buradaki stok miktarı 535.715 ton seviyesinde. Son bir yılda, olası ithalat tarifeleri öncesinde ABD'ye ciddi miktarda metal sevkiyatı yapıldığı biliniyor.

LME'DE FİYAT ETKİSİ

Son dönemde COMEX tarafındaki stok artış hızında bir denge görülse de, Londra Metal Borsası'ndaki fiyat yükselişi metal akışını bu kez LME depolarına yönlendirdi.

6
Üç büyük metal borsasında 20 yıl sonra bir ilk

LME stokları nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarak 203.875 tona ulaştı. Fiyat hareketleri, metalin hangi depoya akacağını belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

