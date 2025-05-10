Üç çocuğu olan kadınlara memur olma yolu gözüktü! Yeni yasa teklifi Meclis'te

Nüfus artışını teşvik eden politikalar her geçen gün daha da genişliyor. Üç çocuklu ailelere maaş desteği sağlanırken, yerli otomobil Togg'da indirimli araç satışı için çalışmalar sürüyor. Meclis'e sunulan son teklifte ise kadınlara memuriyet hakkı istendi.

Türkiye'de nüfus artışını teşvik etmeye yönelik politikalar hız kesmeden devam ediyor. Üç çocuk politikasının bir uzantısı olarak geliştirilen yeni destek paketleriyle, çocuk sahibi ailelere çeşitli kolaylıklar sunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda çocuğu olan ailelere maaş bağlanması ve yerli otomobil Togg’un indirimli satışa sunulması gibi uygulamalar gündeme gelirken, doğurganlık oranlarının artırılması için yeni bir kanun teklifi Meclis’e sunuldu.

ÜÇ ÇOCUĞU OLAN KADINLARA MEMURİYET HAKKI

Meclis’e sunulan yeni yasa teklifi, üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kadınlara kamu kurumlarında istihdam hakkı tanınmasını öngörüyor. Teklif yasalaşırsa, bu kapsamdaki kadınlar KPSS şartı aranmadan belirli kamu görevlerine atanabilecek. Ancak adayların atanacakları pozisyonlara ilişkin özel sınav hükümleri ve genel başvuru şartlarına uymaları gerekecek.

ATAMALARDA ŞARTLAR VE USULLER

Atama sürecinde adayların bazı temel şartları sağlaması gerekiyor. Buna göre, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, kamu hizmetinden yasaklı olmamak ve genel sağlık şartlarını taşımak başlıca koşullar arasında yer alıyor. Hak sahiplerinin belirlenmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak ve atamalar kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.



Atanacak kadro ve pozisyonlar için tahsis işlemleri, diğer yasal düzenlemelerden bağımsız olarak yürütülecek. Ayrıca bu hak sadece bir kez kullanılabilecek. Göreve başlayıp ayrılanlar ya da atanmasına rağmen göreve başlamayanlar için tekrar atama imkânı tanınmayacak.

GÖREV DAĞILIMI ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE YAPILACAK

Öğrenim düzeyine göre görev dağılımı da netleştirildi. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları "hizmetli" pozisyonlarında değerlendirilecek. Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları ise eğitimlerine uygun memur kadrolarına atanacak. İşçi statüsünde yapılacak istihdamlar içinse sürekli işçi kadroları kullanılacak. Atamaların kamu kurumlarına bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde tamamlanması planlanıyor.



TEKLİF KOMİSYON AŞAMASINDA

İYİ Parti tarafından sunulan kanun teklifi önümüzdeki günlerde oylanacak. Söz konusu düzenleme, şu an için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmek üzere bekliyor.