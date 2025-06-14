Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Üç ülke Türkiye'den antibiyotik olarak alıyor! Ata tohumuyla üretilen sarımsağın hasadı başladı

Ata tohumlarıyla organik olarak üretilen sarımsakların hasadı başladı. Türkiye'de ilk olarak Aksaray'dan Rusya'ya ilaç sanayiinde antibiyotiklerde kullanması için ihraç edilen sarımsaklara Almanya ve İspanya'dan talep var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üç ülke Türkiye'den antibiyotik olarak alıyor! Ata tohumuyla üretilen sarımsağın hasadı başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 09:38

Nüfusunun yüzde 80'nin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, tarım ve hayvancılık üretimindeki birçok kalemde ülke genelinde sıralamada ilk 10 içerisinde yer alırken, sarımsak üretiminde de oldukça başarılı olan tarım kentinde ilk ve tek olarak üretilen organik sarımsakların hasadı başladı. İlk olarak Rusya'ya gönderilen ve ülkede antibiyotik ilaç üretim fabrikalarında kullanılan sarımsağa bu yıl da ilgi artarak devam ediyor. Rusya'nın ardından Almanya ve İspanya da sarımsak talebinde bulunurken, bu yıl 200 ton rekolte beklenen sarımsaklar yurtdışı için hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı organik tarım sertifikalı sarımsaklar içerisindeki selenyum ile germanyum oranı yüksek olması ve etkili aroması nedeniyle ile tercih ediliyor.

Üç ülke Türkiye'den antibiyotik olarak alıyor! Ata tohumuyla üretilen sarımsağın hasadı başladı

"AİLEME ÜRETİM DESTEĞİ İÇİN İNGİLTERE'DEN AKSARAY'A GELDİM"

İngiltere'de lise ve üniversite okuyup ailesine sarımsak üretiminde destek olmak için memleketi Aksaray'a gelen Uğur Öngün (34), babası Aydın Öngün'e (67) ait üretim alanında sarımsaklar için iç ve dış pazar desteği sağlıyor. Üretimi de çeşitli ekipmanlarla artıran Uğur Öngün, "Ailem sarımsak üretimi yapıyordu. Ben İngiltere'de lise, üniversite, yüksek lisansımı bitirdim. Aileme nasıl katkıda bulunabilirim diye aileme sarımsak üretiminde destek olmak için ülkeye geldim. Türkiye'de sarımsak satışında büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz diye dış pazar çalışmaları yaptım. İlk olarak 2017 yılında Rusya'ya sarımsak ihracatı yaptık. Sonraki yıllarda da ihracatın devamı geldi ve bizden daha fazla ürün istediler. Buna dayalı biz bu ata tohumumuzu daha çok üretim alanını geliştirerek bu yıl 150-200 ton arasında bir rekolte alıyoruz" diye konuştu.

Üç ülke Türkiye'den antibiyotik olarak alıyor! Ata tohumuyla üretilen sarımsağın hasadı başladı

"TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ORGANİK SARIMSAK ÜRETİMİNİ YAPIYORUZ"

Rusya'nın sarımsakları antibiyotik ilaç sanayiinde kullandığını belirten Uğur Öngün, şunları söyledi:

"Sarımsak Türkiye'de ilk organik tarım olarak 2016 yılında başlattık. Şu an 9. yılımızdayız ve organik tarım olarak da devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek organik sarımsak üretimini yapıyoruz. Sarımsağımız ata tohumu. Atalarımızdan kalma yerli bir çeşit. Bu çeşidimizin içinde selenyum ve germanyum oranları çok yüksek. Aynı zamanda bazı mineral ve besinleri de içerisinde barındırıyor. Bu besinlerle Rusya'ya gönderdiğimizde, Rusya tarım üniversitesinin laboratuvarında bu sarımsağın kanser hastaları tedavilerinde kullanacaklarını ve ilaç sanayisinde değerlendireceklerini söylediler. 2017 yılında ilk etapta Rusya'ya bir konteyner ihracat yaptık. Sonrasında 2018 yılında bizden 300 ton sarımsak istediler. Daha sonrasında ürünleri daha fazla isteyip biz de dış pazarda tamamen tanınmış olduk Rusya ile. Rusya bizim sarımsaklarımızı ilaç sanayinde kullanıyor şu an.

Üç ülke Türkiye'den antibiyotik olarak alıyor! Ata tohumuyla üretilen sarımsağın hasadı başladı

REKOLTE HEDEFİ

Bu yıl da İspanya ve Almanya teklifte bulundu bize ek olarak. Bizim sarımsağımızın üretimini nasıl daha çok yükseltebiliriz diye destek oluyorlar. Bunun için makine ekipman desteği sağlayıp ürünlerin üretimini artırmak istiyorlar. Sonrasında da ‘Ürünleri İspanya'ya ithalat yapalım' dediler. Rusya ile devam ediyoruz, bu yıl İspanya ve Almanya da var. 100 bin metrekare bir alanımız var. Sarımsak verimimiz yaş olarak 4 ton, kuru olarak da 2 ton. Yani kuru olarak ihracata uygun 150 ton ile 200 ton arasında bir rekolte alacağız inşallah."

Şanlıurfalı tarım işçisi Bekir Turatulak ise "Şanlıurfa Siverek'ten geldik buraya. Sarımsak işine geldik. Ailecek çalışıyoruz. Sabah 6'da başlıyoruz akşam 6'ya kadar çalışıyoruz. Burada organik sarımsak üretimi var" şeklinde konuştu.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çiftçisi için altın değerinde: Hasadı başladı!
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.