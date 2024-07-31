Uçak biletlerine zam geldi! THY ve Pegasus bilet fiyatlarını güncelledi

31 Temmuz 2024 14:58 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 15:02

AJet, 9 euro ve dolardan başlayan ucuz bilet kampanyasını başlattı! Sadece 1 gün sürecek

AJet, 9 euro ve dolardan başlayan ucuz bilet kampanyasını başlattı! Sadece 1 gün sürecek

Uçak biletlerine zam geldi. THY ve Pegasus, uçak biletlerine zam yaparak tavan fiyatı yukarı çekti.

UÇAK BİLETLERİNDE TAVAN FİYATA ZAM

İç hat uçak biletlerinde tavan ücret artırıldı. 1 Ağustos itibarıyla geçerli olacak zamla birlikte biletlerinin tavan fiyatı 3 bin 253 TL'den 4 bin 3 liraya çıkarıldı.

2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatı, bu tarihten beri ilk kez zamlanmış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yurt içi tavan fiyat uygulamasının 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 4 bin lira olarak uygulanacak." dedi.

THY VE PEGASUS BİLET FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Zamla birlikte THY ve Pegasus, bilet fiyatlarını yükseltti.

Bir uçuşta satılan biletlerin yüzde 80'i 2503 lira olarak vatandaşlara sunulacak, geri kalan yüzde 20'lik kısmı ise 4003 lira fiyatıyla satılacak.

İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan fiyat uygulaması bulunmuyor.