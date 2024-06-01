Kurban Bayramı öncesi uçak ve otobüs bileti fiyatları cep yakıyor! Bir ailenin yol maliyeti asgari ücreti geçti

01 Haziran 2024 11:32 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 11:42

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala otobüs ve uçak bileti fiyatları yükseldi. Bazı illerde uçak ve otobüs bileti fiyatları arasında fark azalırken ortalama bir ailenin yolculuk maliyeti katlanıyor.

AİLE İLE YOLCULUK BİR MAAŞ PARASI

Uzak mesafe yolculuğu yapmak isteyen bir aile neredeyse bir maaş parasını bilete vermek zorunda kalıyor. İstanbul’dan Diyarbakır gitmek isteyen tek bir kişi için gidiş dönüş fiyatı otobüsle ortalama 3 bin TL’ye denk geliyor.

Aynı kişinin havayolu tercih etmesi halinde yolculuk için ödeyeceği fiyat 6 bin TL ile 4 bin TL arasında değişiyor. Bu hesap aile için yapıldığında 20 bin TL civarına kadar çıkıyor.

ERKEN ALAN KAZANIYOR

Uzmanlar otobüs ya da uçakla yolculuk yapmak isteyenlerin erkenden biletlerini alarak kar edebileceklerini ifade ediyor. Kurban Bayramı nedeniyle şu an için bilet bulma ümidi azalmış durumda. Okulların kapanmasının ardından bilet fiyatlarının yeniden yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bazı uzmanlar ise otobüs firmaların akaryakıt fiyatlarının artmasından endişe ettikleri için fiyatları yüksek tuttuğunu ifade ediyor.

FİYATLAR FİRMAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Otobüs ve uçak bileti fiyatları firmadan firmaya şehirden şehre değişiklik gösteriyor. İstanbul-Ankara otobüs fiyatları 500-700 TL arasında değişiyor. Aynı mesafenin uçakla gidilmesi halinde 571 TL’den 4 bin TL’ye kadar değişen uçak bileti fiyatları söz konusu olabiliyor.

İstanbul’dan İzmir’e uçakla bin lira civarında seyrederken son kalan koltuklar için fiyatlar 6 bin TL’ye çıkabiliyor. Aynı yol otobüsle 500-800 TL arasında değişiyor.