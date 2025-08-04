Uçakta bunu yapan yandı! THY 5 ayda 245 kişiyi uçuştan men etti

Türk Hava Yolları uçak içerisinde sigara içmeye teşebbüs eden yolcuların men edildiğini duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi son 5 ayda uçuş esnasında sigara içtiği tespit edilen 245 kişiye men cezası uygulandığını açıkladı.

THY 245 KİŞİYİ UÇUŞLARDAN MEN ETTİ

Ekşi paylaşımında uçakta sigara içmenin hukuki ve idari yaptırımı olduğuna dikkat çekerek şunları belirtti:

"Lütfen! Uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim!

Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezası ile karşılaşabileceklerdir.

Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."

https://x.com/BilalEksiTHY/status/1952417086975742117