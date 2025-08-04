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 | Banu İriç

Uçakta bunu yapan yandı! THY 5 ayda 245 kişiyi uçuştan men etti

Türk Hava Yolları uçaklarında seyahat esnasında bu yasağa uymayan 245 kişiyi uçuştan yasaklı kişiler listesine aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuşlarda kara listeye girmeye ve para cezasıyla karşılaşmaya sebep olan yasakla ilgili yolculara uyarılarda bulundu.

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Uçakta bunu yapan yandı! THY 5 ayda 245 kişiyi uçuştan men etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 00:07

Türk Hava Yolları içerisinde sigara içmeye teşebbüs eden yolcuların men edildiğini duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Genel Müdürü Bilal Ekşi son 5 ayda esnasında sigara içtiği tespit edilen 245 kişiye men cezası uygulandığını açıkladı.

Uçakta bunu yapan yandı! THY 5 ayda 245 kişiyi uçuştan men etti

THY 245 KİŞİYİ UÇUŞLARDAN MEN ETTİ

Ekşi paylaşımında uçakta sigara içmenin hukuki ve idari yaptırımı olduğuna dikkat çekerek şunları belirtti:

"Lütfen! Uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim!
Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca ile karşılaşabileceklerdir.
Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz."

Uçakta bunu yapan yandı! THY 5 ayda 245 kişiyi uçuştan men etti

https://x.com/BilalEksiTHY/status/1952417086975742117

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ETİKETLER
#uçak
#uçuş
#thy
#para cezası
#Sigara Sektörü
#Menderes Aşgın
#Ekonomi
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