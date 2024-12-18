Uçakta döner-ayran dönemi! 10 euroya satılacak

18 Aralık 2024 17:58 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:59

Hollandalı seyahat ve havayolu şirketi Corendon Havayolları, ikram menüsüne Türk döneri ve ayranı dahil etti. Almanya’da faaliyet gösteren bir Türk yiyecek firmasıyla iş birliği yapan Corendon, uçuşlarda ikram çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Corendon Havayolları Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atılay Batu, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında 2024​ yılını değerlendirdi. Batu, yıl boyunca şirketin başarılarından bahsederken, 2025 için planlanan döner-ayran ikramı gibi yeni projelerini de duyurdu.

Corendon Havayolları'nın 32 uçaklık filosuyla 65 ülkede 165 noktaya uçuş düzenlediğini belirten Batu, 2024 yılında toplamda 6 milyon yolcu taşıdıklarını ifade etti. Doluluk oranlarını geçen yıla kıyasla artırarak %86'nın üzerine çıkardıklarını belirten Batu, "2024 yılı hedeflerimizi hem doluluk oranı hem uçuş sayısı hem de bütçesel anlamda başarıyla gerçekleştirdik. Bu yılı bizim için oldukça verimli ve başarılı bir yıl olarak değerlendiriyoruz" dedi.

TURİSTİK DESTİNASYONLARDA LİDERLİK

2024'te Corendon’un en çok uçtuğu destinasyon Antalya olurken, onu Yunanistan'ın Girit Adası ve Mısır'ın Hurgada kenti takip etti. Batu, bu destinasyonlarda sundukları hizmetin, Türkiye'ye en fazla turist taşıyan hava yolu şirketlerinden biri olmalarına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Şirketin çevre dostu çalışmaları hakkında bilgi veren Batu, Mart 2024'te uygulamaya koyulan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) sayesinde karbon salınımında önemli ölçüde azalma sağladıklarını belirtti. Atmosfair tarafından yapılan bir araştırmaya göre Corendon, "Dünyanın en temiz hava yolları" sıralamasında dördüncü, Türkiye'de ise birinci sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye'de ilk kez Boeing'in düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan MAX 8 model uçaklarını kullandıklarını hatırlattı.

UÇAKTA DÖNER-AYRAN SATIŞI BAŞLIYOR

Batu, Almanya çıkışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025'ten itibaren döner ve ayran ikramına başlanacağını açıkladı. "Almanya'da Türk döneri çok seviliyor. Hem Türk yolcularımız hem de Alman yolcular için bu lezzeti uçuşlarımıza taşıyoruz. Almanya’da üretilen Türk dönerini, yanında ayranla birlikte yolcularımıza 10 avroya sunmayı planlıyoruz. Sadece döner isteyenler içinse fiyat 8 avro olacak" dedi.