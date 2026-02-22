Uçan da var düşen de... Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Kategoriler
Türkiye, 2026’nın başında “en iyi performans gösteren piyasalar” arasında yer alırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta 14.532 ile yeni rekor seviyesini gördü. Ardından kâr satışlarıyla haftalık kapanış 13.934 puandan gerçekleşti.
Öte yandan Trump'ın 'İran'a müdahale' sinyali altın ve gümüşü uçurdu.
İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçlarının tam listesi...
GÜMÜŞ KAYIP SERİSİNE NOKTA KOYDU
Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle ons altın, cuma gününü %2,25 primle 5.104 dolardan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorunu kırdı. Gümüş ise kayıp serisini sonlandırarak haftayı %9 primle 84,60 dolardan kapattı.
GRAM ALTIN YÜKSELDİ
Küresel piyasalardaki ralli, yurt içi piyasalara da yansıdı
Hafta boyu 7.000 TL seviyelerinde gezinen gram altın, günlük %2,39 yükselişle 7.198 TL’den haftayı kapattı.
BIST'TE 1.74'LÜK KAYIP
BIST 100 endeksi, haftayı %1,74 kayıpla 13.934,06 puandan tamamladı.
Dolar %0,07 artışla 43,77 TL seviyesinde yatay kalırken, Euro %0,62 düşüşle 51,60 TL’ye geriledi.
Yatırım fonları haftayı %0,51, emeklilik fonları ise %0,86 kayıpla kapattı. Haftanın tek kazandıran fon grubu %0,71 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
PETROL FİYATLARI NE DURUMDA?
Jeopolitik tansiyondaki yükseliş petrol fiyatını 71 doların üzerine çıkardı ve son 7 ayın zirvesine taşıdı.