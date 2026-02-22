Uçan da var düşen de... Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

GÜMÜŞ KAYIP SERİSİNE NOKTA KOYDU

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle ons altın, cuma gününü %2,25 primle 5.104 dolardan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorunu kırdı. Gümüş ise kayıp serisini sonlandırarak haftayı %9 primle 84,60 dolardan kapattı.