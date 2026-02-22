Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Uçan da var düşen de... Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Şubat 22, 2026 14:24
1
Uçan da var düşen de... Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

Türkiye, 2026’nın başında “en iyi performans gösteren piyasalar” arasında yer alırken, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta 14.532 ile yeni rekor seviyesini gördü. Ardından kâr satışlarıyla haftalık kapanış 13.934 puandan gerçekleşti. 

Öte yandan Trump'ın 'İran'a müdahale' sinyali altın ve gümüşü uçurdu.

İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçlarının tam listesi...

2
Uçan da var düşen de... Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

GÜMÜŞ KAYIP SERİSİNE NOKTA KOYDU

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle ons altın, cuma gününü %2,25 primle 5.104 dolardan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorunu kırdı. Gümüş ise kayıp serisini sonlandırarak haftayı %9 primle 84,60 dolardan kapattı.

3
borsa

GRAM ALTIN YÜKSELDİ 

Küresel piyasalardaki ralli, yurt içi piyasalara da yansıdı

Hafta boyu 7.000 TL seviyelerinde gezinen gram altın, günlük %2,39 yükselişle 7.198 TL’den haftayı kapattı.

 

4
Uçan da var düşen de... Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

BIST'TE 1.74'LÜK KAYIP 

BIST 100 endeksi, haftayı %1,74 kayıpla 13.934,06 puandan tamamladı.

Dolar %0,07 artışla 43,77 TL seviyesinde yatay kalırken, Euro %0,62 düşüşle 51,60 TL’ye geriledi.

Yatırım fonları haftayı %0,51, emeklilik fonları ise %0,86 kayıpla kapattı. Haftanın tek kazandıran fon grubu %0,71 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

5
Uçan da var düşen de... Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu

PETROL FİYATLARI NE DURUMDA?

Jeopolitik tansiyondaki yükseliş petrol fiyatını 71 doların üzerine çıkardı ve son 7 ayın zirvesine taşıdı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.