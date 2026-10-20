Uçan otomobil şovu da kurtaramadı! Tesla hisselerinde sert düşüş

UÇAN ROADSTER GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Tesla, geçen hafta düzenlediği geniş katılımlı etkinlikte iki kişilik yeni spor otomobili Roadster'ı tanıttı. Hem karada yüksek hızlara ulaşması hem de havada hareket edebilmesi hedeflenen araç, alışılmış otomobil teknolojilerinin oldukça ötesinde özelliklerle sahneye çıktı. Yeni Roadster'da 10 nozul ve ultra yüksek basınçlı hava tanklarından oluşan özel bir sistem kullanılıyor. Tanıtım sırasında aracın alt kısmındaki emiş gücünden yararlanarak dik bir rampayı tırmandığı ve baş aşağı şekilde asılı kalabildiği gösterildi.

Asıl dikkat çeken bölüm ise bundan sonra yaşandı. Rampadan hızla ayrılan otomobil, havada takla attıktan sonra basınç sistemi sayesinde yeniden yere indi. Ardından yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atlayarak gösteriyi tamamladı.

Etkinlikte sürücüsüz Roadster'ın bir saniyeden kısa sürede saatte yaklaşık 97 kilometre hıza ulaşabildiği de belirtildi. Tesla CEO'su Elon Musk, gösterinin yapay zekâyla hazırlanmış görüntülerden oluşmadığını vurgulayarak seyircilere, "Çünkü gözlerinizle gördüklerinize inanamayacaksınız." sözleriyle seslendi.

Musk, yeni Roadster'ın 2028 yılında üretime alınmasının planlandığını açıkladı. Ancak aracın sahip olduğu sıra dışı özellikler nedeniyle bütün pazarlarda yasal onay alamayabileceğini de kabul etti.