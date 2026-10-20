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Uçan otomobil şovu da kurtaramadı! Tesla hisselerinde sert düşüş

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 14:47
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Uçan otomobil şovu da kurtaramadı! Tesla hisselerinde sert düşüş

Elektrikli otomobil devi Tesla, teknoloji dünyasında ses getiren projelerine rağmen borsada yatırımcısının yüzünü güldüremiyor. Elon Musk'ın uçan otomobil hedefinden sürücüsüz araçlara, insansı robotlardan yapay zekâ yatırımlarına kadar uzanan iddialı planları, şirketin hisselerindeki düşüşü durdurmaya yetmedi. Tesla'nın büyüme potansiyeline ilişkin soru işaretleri artarken yüksek piyasa değerlemesi, kârlılıktaki zayıflık ve giderek büyüyen yatırım harcamaları da baskıyı artırıyor. Üstelik şirketin borç ödeme riskine ilişkin göstergelerdeki yükseliş, yatırımcıların endişelerini daha da büyütüyor.

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Uçan otomobil şovu da kurtaramadı! Tesla hisselerinde sert düşüş

UÇAN ROADSTER GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Tesla, geçen hafta düzenlediği geniş katılımlı etkinlikte iki kişilik yeni spor otomobili Roadster'ı tanıttı. Hem karada yüksek hızlara ulaşması hem de havada hareket edebilmesi hedeflenen araç, alışılmış otomobil teknolojilerinin oldukça ötesinde özelliklerle sahneye çıktı. Yeni Roadster'da 10 nozul ve ultra yüksek basınçlı hava tanklarından oluşan özel bir sistem kullanılıyor. Tanıtım sırasında aracın alt kısmındaki emiş gücünden yararlanarak dik bir rampayı tırmandığı ve baş aşağı şekilde asılı kalabildiği gösterildi.

Asıl dikkat çeken bölüm ise bundan sonra yaşandı. Rampadan hızla ayrılan otomobil, havada takla attıktan sonra basınç sistemi sayesinde yeniden yere indi. Ardından yan yana park edilmiş Tesla modellerinin üzerinden atlayarak gösteriyi tamamladı.

Etkinlikte sürücüsüz Roadster'ın bir saniyeden kısa sürede saatte yaklaşık 97 kilometre hıza ulaşabildiği de belirtildi. Tesla CEO'su Elon Musk, gösterinin yapay zekâyla hazırlanmış görüntülerden oluşmadığını vurgulayarak seyircilere, "Çünkü gözlerinizle gördüklerinize inanamayacaksınız." sözleriyle seslendi.

Musk, yeni Roadster'ın 2028 yılında üretime alınmasının planlandığını açıkladı. Ancak aracın sahip olduğu sıra dışı özellikler nedeniyle bütün pazarlarda yasal onay alamayabileceğini de kabul etti.

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Uçan otomobil şovu da kurtaramadı! Tesla hisselerinde sert düşüş

GÖSTERİ SES GETİRDİ, HİSSELER DÜŞÜŞTEN KURTULAMADI

Tesla'nın teknoloji şovu büyük ilgi görse de Wall Street cephesinde tablo pek parlak değil. Şirketin geleceğine yönelik iddialı vaatleri, hisselerdeki satış baskısını hafifletmeye yetmiyor.

Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybetti. Eylül ayını yüzde 3,57 düşüşle tamamlayan hisseler, geçen hafta da yaklaşık yüzde 7,3 geriledi. Analistlere göre yatırımcıları tedirgin eden konuların başında şirketin yüksek piyasa değerlemesi ve gelecekteki kazançlarına ilişkin belirsizlikler geliyor.

Özellikle robotaksi, insansı robot Optimus ve yapay zekâ altyapısına ayrılan milyarlarca dolarlık kaynakların ne zaman gelir yaratmaya başlayacağı merak konusu.

Tesla'nın otomobil üretiminin ötesine geçerek bir teknoloji şirketine dönüşme hedefi, beraberinde ciddi maliyetler getiriyor. Ancak bu yatırımların ne ölçüde kazanca dönüşeceği henüz net değil.

Analistler, beklenen gelirlerin gecikmesinin yatırımcıların sabrını zorladığını belirtiyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin borçlanma maliyetlerini yükseltmesi de şirketin nakit akışına yönelik kaygıları artıran bir başka unsur olarak gösteriliyor.

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Uçan otomobil şovu da kurtaramadı! Tesla hisselerinde sert düşüş

TESLA İÇİN BİR KÖTÜ HABER DE KREDİ PİYASASINDAN

Hisse fiyatlarındaki düşüşe Tesla'nın kredi risk primindeki yükseliş de eklendi. Şirketin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primi 188,1 baz puana ulaşarak Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

CDS, bir şirketin borçlarını ödeyememe ihtimaline karşı yatırımcıların korunmak için ödediği maliyeti gösteriyor. Bu göstergenin yükselmesi, borç piyasasında şirkete yönelik kredi risk algısının arttığına işaret ediyor.

Tesla hisselerindeki kayıplar daha çok büyüme beklentileri ve şirketin piyasa değerlemesiyle ilişkilendirilirken CDS primindeki artış, yatırımcıların borç ödeme kapasitesine ilişkin riskleri de daha yakından takip ettiğini gösteriyor.

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Uçan otomobil şovu da kurtaramadı! Tesla hisselerinde sert düşüş

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK BİLANÇODA

Tesla için şimdi en kritik başlıklardan biri üçüncü çeyrek finansal sonuçları. Şirketin çarşamba günü ABD piyasalarının kapanmasının ardından bilançosunu açıklaması bekleniyor.

Yatırımcılar özellikle araç teslimatlarının finansal sonuçlara nasıl yansıdığına, robotik ve yapay zekâ yatırımlarının gelir üretip üretmediğine ve kârlılıktaki zayıflığın sürüp sürmediğine odaklanacak.

Piyasa beklentilerinde şirketin çeyreklik kârının yaklaşık 28 milyar dolar, hisse başına kârının ise 0,45 dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Bilanço kadar Elon Musk'ın robotaksi, Optimus ve yeni Roadster için paylaşacağı yol haritası da yakından izlenecek. Özellikle büyük yatırım harcamalarının ne zaman somut kazanca dönüşeceğine ilişkin açıklamalar, yatırımcıların gündeminde olacak.

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