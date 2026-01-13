Üçay Mühendislik halka arz katılım endeksine uygun mu? Dağıtacağı olası lot miktarı

14-15-16 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan Üçay Mühendislik halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı araştırıldı.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

14,15,16 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. UCAYM hisse kodu ile satın alınabilecek. Hisse fiyatı 18,00 TL olarak belirlendi.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Hissenin lot miktarı henüz belli olmazken olası miktarlar şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 280 Lot (5040 TL).

- 250 Bin katılım ~ 168 Lot (3024 TL).

- 350 Bin katılım ~ 120 Lot (2160 TL).

- 500 Bin katılım ~ 84 Lot (1512 TL).

- 700 Bin katılım ~ 60 Lot (1080 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (684 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 26 Lot (468 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (342 TL).