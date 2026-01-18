Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Üçay Mühendislik kaç lot verir borsada ne zaman işlem görecek? UCAYM halka arz sonuçları açıklandı

Üçay Mühendislik halka arz sonuçları duyuruldu. Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin 14-16 Ocak 2026 tarihlerinde yürütülen talep toplama süreci tamamlandı. Halka arz kapsamında satışa sunulan toplam 60 milyon TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üçay Mühendislik kaç lot verir borsada ne zaman işlem görecek? UCAYM halka arz sonuçları açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 17:07

Üçay Mühendislik halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Üçay Mühendislik paylarının halka arzına yatırımcı ilgisi yoğun oldu.

Üçay Mühendislik kaç lot verir borsada ne zaman işlem görecek? UCAYM halka arz sonuçları açıklandı

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisinde tahsisatın 2,5 katı, yüksek talepte bulunacak yatırımcılar kategorisinde 95,4 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 16,7 katı talep gelirken, toplamda halka arz büyüklüğünün 14,6 katı talep alındı.

Üçay Mühendislik halka arzında 808 bin 487 adet yurt içi bireysel, 11 bin 110 yüksek başvurulu ve 257 adet yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 819 bin 854 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Üçay Mühendislik kaç lot verir borsada ne zaman işlem görecek? UCAYM halka arz sonuçları açıklandı

ÜÇAY MÜHENDİSLİK KAÇ LOT VERDİ?

Üçay Mühendislik halka arzında toplam 60 milyon TL nominal değerli payın satışı tamamlandı.

Üçay Mühendislik halka arzında bireysel yatırımcıya kişi başı en fazla 54 lot (972 TL) dağıtım gerçekleşti.

Üçay Mühendislik kaç lot verir borsada ne zaman işlem görecek? UCAYM halka arz sonuçları açıklandı

UCAYM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Üçay Mühendislik halka arzının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih şimdilik belli olmadı.

Hisselerin borsada işlem göreceği ilk gün netleştiğinde ayrıntılar haberimize eklenecek.

Sıkça Sorulan Sorular

UCAYM hisseleri ne zaman işlem görecek?
Borsa İstanbul’da işlem tarihi henüz açıklanmadı, resmi duyuru bekleniyor.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.