Üçay Mühendislik kaç lot verir borsada ne zaman işlem görecek? UCAYM halka arz sonuçları açıklandı

Üçay Mühendislik halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Üçay Mühendislik paylarının halka arzına yatırımcı ilgisi yoğun oldu.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar kategorisinde tahsisatın 2,5 katı, yüksek talepte bulunacak yatırımcılar kategorisinde 95,4 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 16,7 katı talep gelirken, toplamda halka arz büyüklüğünün 14,6 katı talep alındı.

Üçay Mühendislik halka arzında 808 bin 487 adet yurt içi bireysel, 11 bin 110 yüksek başvurulu ve 257 adet yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 819 bin 854 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK KAÇ LOT VERDİ?

Üçay Mühendislik halka arzında toplam 60 milyon TL nominal değerli payın satışı tamamlandı.

Üçay Mühendislik halka arzında bireysel yatırımcıya kişi başı en fazla 54 lot (972 TL) dağıtım gerçekleşti.

UCAYM NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Üçay Mühendislik halka arzının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih şimdilik belli olmadı.

Hisselerin borsada işlem göreceği ilk gün netleştiğinde ayrıntılar haberimize eklenecek.