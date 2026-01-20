Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Üçay Mühendislik ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları açıklandı

Üçay Mühendislik halka arzının sonuçlarının açıklanmasının ardından işlem göreceği tarih de merak edildi. Binlerce kişinin gündeminde olan hisse UCAYM hisse kodu ile 14,15,16 Ocak tarihlerinde talep topladı.

Üçay Mühendislik ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları açıklandı
Haber Merkezi
20.01.2026
11:39
20.01.2026
11:39

Birçok yatırımcının gündeminde olan Üçay Mühendislik borsada işlem görme tarihi belli oldu. Halka arz sonuçlarının ardından lot miktarı ve işlem tarihi netleşti.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 225.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 60.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 22/01/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 18 TL/pay baz fiyat, "UCAYM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."

Üçay Mühendislik ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları açıklandı

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

14,15,16 Ocak tarihlerinde talep toplayacak olan hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. UCAYM hisse kodu ile satın alınabilecek. Hisse fiyatı 18,00 TL olarak belirlendi.

Üçay Mühendislik ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları açıklandı

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

18,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse, Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak. Hisse kodu ise UCAYM olarak belirlendi.

#Ekonomi
