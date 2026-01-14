Ücreti geç ödeyen işverene para cezası! İşte tüm rakamlar...

2026 yılıyla birlikte 4857 Sayılı İş Kanunu’na aykırılıkta uygulanacak idari para cezaları 2026 itibarıyla ciddi oranda arttı. Üstelik bazı ihlallerde ceza tek seferlik değil, yükümlülüğün yerine getirilmediği her ay devam ediyor...

İşçilerin genellikle bilmediği bir kanun hükmü var. Kanuna göre, işveren yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, izin dönemine ilişkin ücretini işçi izne başlamadan önce peşin ödemek veya avans olarak vermek zorunda.

İşte çalışanı ve personeli ilgilendiren yükümlülükle ilgili tüm rakamlar ve detaylar...