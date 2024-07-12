Ücretli çalışan sayısı mayısta 15 milyon 669 bin kişiye yükseldi

12 Temmuz 2024 11:13 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:12

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini duyurdu. Ücretli çalışan sayısı, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mayısta yıllık bazda yüzde 4,3 yükseldi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 4,3 artışla 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu. Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi.

Geçen yıl mayısta ücretli çalışan sayısı 15 milyon 30 bin 866 kişi olarak verileri yansımıştı.

2024 mayısta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 arttı. Aylık olarak ise sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 artış görüldü.