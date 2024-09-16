Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak yükseldi! En fazla artış inşaat sektöründe

16 Eylül 2024 10:17 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:21

TÜİK, ücretli çalışan istatistikleri temmuz 2024 verilerini açıkladı. Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında en fazla artış yüzde 8,6 ile inşaat sektöründe yaşandı. ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.

Ücretli çalışan istatistikleri temmuz 2024 verileri geldi. Sanayi​, inşaat​ ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 369 bin 599 kişi iken, 2024 yılı Temmuz ayında 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI 16 MİLYONA YAKLAŞTI

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2024 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi​ sektöründe aynı kaldı, inşaat​ sektöründe %8,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,3 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayi​, inşaat​ ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi​ sektöründe %0,9 arttı, inşaat​ sektöründe %1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.