Ücretsiz doğalgaz dönemi bitti! Faturalara dikkat

01 May 2024 15:36 - Güncelleme : 01 May 2024 15:40

2023 yılının Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan doğalgazda indirim süresi 1 Mayıs itibariyle bitti. Mutfak ve sıcak su için geçerli olan indirim faturalara yaklaşık 100-150 lira arası bir fiyatlandırma yansıyordu.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ İNDİRİMİ BİTTİ!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 25 metreküp karşılığında yapılan indirimin bitmesinin akabinde Mayıs sonu Haziran başı faturalara yansıyacağını belirtti. BOTAŞ, aynı zamanda resmi sayfasında durumla ilgili açıklama yaptı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda mayısta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.