Ücretsiz iftar sofraları belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir: İşte il il ücretsiz iftar çadırları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak için "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla 81 ilde 25 farklı bölgede iftar çadırları kuracak. İstanbul ve Ankara’daki ücretsiz iftar sofralarının adresleri ise belli oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla Türkiye genelinde iftar sofraları kuracak. 81 ilde 25 farklı bölgede düzenlenecek bu iftar programları, şehirlerin merkezi noktalarında ve büyük camilerin avlularında gerçekleştirilecek.
Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçlayan iftar organizasyonları, her gün binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturacak. Ücretsiz olarak sunulan iftar yemekleriyle iftar yemekleriyle hem yardımlaşma hem de birlik beraberlik duyguları pekişecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1 ve 2. Bölge başta olmak üzere Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon gibi illerde bölge müdürlükleri aracılığıyla iftar sofraları kuracak.
Ankara’da iftar sofraları şu noktalarda kurulacak:
İstanbul’da ise Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar ve Kartal ilçelerinde iftar sofraları kurulacak.
İzmir’de düzenlenecek iftar organizasyonları şu noktalarda gerçekleşecek:
Manisa’daki iftar sofraları ise Şehzadeler Namazgah Vakıf İş Hanı’nda kurulacak.
Depremden etkilenen illerden Malatya’da, 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi yanında iftar sofraları kurulacak.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, iftar sofralarını şu noktalarda kuracak:
Yalova’daki iftar noktası Abdülhamid Han Camii altındaki toplantı salonu olacak.
Bilecik’te Öğretmenevi Düğün Salonu, Sakarya’da ise Aziz Duran Kentpark içinde yer alan Belpaş Sosyal Tesisi ve Serdivan Fatih Camii yanındaki iftar çadırı misafirleri ağırlayacak.