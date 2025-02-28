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 | İrem Çınar

Ücretsiz iftar sofraları belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir: İşte il il ücretsiz iftar çadırları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak için "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla 81 ilde 25 farklı bölgede iftar çadırları kuracak. İstanbul ve Ankara’daki ücretsiz iftar sofralarının adresleri ise belli oldu.

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Ücretsiz iftar sofraları belli oldu! İstanbul, Ankara, İzmir: İşte il il ücretsiz iftar çadırları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 11:10

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla Türkiye genelinde iftar sofraları kuracak. 81 ilde 25 farklı bölgede düzenlenecek bu iftar programları, şehirlerin merkezi noktalarında ve büyük camilerin avlularında gerçekleştirilecek.

Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçlayan iftar organizasyonları, her gün binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturacak. Ücretsiz olarak sunulan iftar yemekleriyle iftar yemekleriyle hem yardımlaşma hem de birlik beraberlik duyguları pekişecek.

İFTAR SOFRALARI TÜRKİYE GENELİNDE YAYILACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1 ve 2. Bölge başta olmak üzere Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon gibi illerde bölge müdürlükleri aracılığıyla iftar sofraları kuracak.

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ İFTAR NOKTALARI

Ankara’da iftar sofraları şu noktalarda kurulacak:

  • Hacı Bayram-ı Veli Mahallesi
  • Tacettin Dergahı
  • Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Bahçesi
  • Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil Bahçesi
  • Hacı Bayram-ı Veli İmareti

İstanbul’da ise Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar ve Kartal ilçelerinde iftar sofraları kurulacak.

İZMİR VE MANİSA'DA İFTAR PROGRAMI

İzmir’de düzenlenecek iftar organizasyonları şu noktalarda gerçekleşecek:

  • Gaziemir Bizim Bahçe Kır Düğün Salonu
  • Bayraklı Şehir Hastanesi Acil Servis Bahçesi
  • Konak Hisar Camii Avlusu

Manisa’daki iftar sofraları ise Şehzadeler Namazgah Vakıf İş Hanı’nda kurulacak.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL İFTAR PROGRAMI

Depremden etkilenen illerden Malatya’da, 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi yanında iftar sofraları kurulacak.

BURSA, YALOVA VE SAKARYA’DA İFTAR SOFRALARI

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, iftar sofralarını şu noktalarda kuracak:

  • Emir Sultan Hamamı ve Emir Buhari Kültür Merkezi
  • Şevket Yılmaz Hastanesi Acil Servisi yakınındaki Barış Manço Kültür Merkezi
  • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi yanı

Yalova’daki iftar noktası Abdülhamid Han Camii altındaki toplantı salonu olacak.
Bilecik’te Öğretmenevi Düğün Salonu, Sakarya’da ise Aziz Duran Kentpark içinde yer alan Belpaş Sosyal Tesisi ve Serdivan Fatih Camii yanındaki iftar çadırı misafirleri ağırlayacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 ramazan pidesi kaç TL?
400 gram normal Ramazan pidesinin 20 TL, susamlı 400 gram Ramazan pidesinin ise 25 TL olarak satışa sunulacağını belirten Yenel, fiyatların Ramazan ayı boyunca geçerli olacağını söyledi.
ETİKETLER
#kültür ve turizm bakanlığı
#Ramazan Sofrası
#Geleneksel Ramazan Sofrası
#Ramazan 2025
#Ramazan Orucu
#Ekonomi
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