Ücretsiz veya indirimli hizmet sunan işletmecilere müjde! Gelir desteği artırıldı

10 Aralık 2024 11:55 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:03

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, ücretsiz veya indirimli kamu hizmeti sunan işletmecilere yapılan gelir desteği yükseltildi. Bu işletmelere verilen gelir desteğinin tutarı artırıldı. İşte şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için artırılan destek tutarları.

Ücretsiz ve indirimli ulaşım hizmetlerinde gelir desteği artırıldı. Ücretsiz veya indirimli kamu hizmeti sunan işletmecilerin gelir desteği yeni tutarları belli oldu. Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ ULAŞIM HİZMETİ SUNAN İŞLETMELERE DESTEK ARTTI Bu kapsamda 4736 sayılı Kanun ile engelliler​, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü bireyler, devlet korumasındaki çocuklar ve sosyal yardım alan kişiler, kamu hizmetlerinde görev alanları, ücretsiz veya indirimli yararlandıran işletmelere; Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 3 bin 375 TL olan ödeme 4 bin 658 TL'ye,

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 4 bin TL olan destek ödemesi 6 bin 210 TL'ye,

Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 3 bin 375 TL olan destek ödemesi 4 bin 658 TL'ye,

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 2 bin 700 TL olan destek ödemesi ise 3 bin 726 TL'ye yükseltildi. İlgili Haberler İkinci el araç fiyatları yükseldi! Arabasını satmak isteyenler için büyük fırsat: Tam zamanı