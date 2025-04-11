Üçüncü çocuğa 870 bin TL teşvik! Doğum oranlarında rekor artış: Hastaneler doldu taştı

Çin’in nüfus politikalarında yeni bir sayfa açan Tianmen kenti, ikinci ve üçüncü çocuklara yönelik yüksek maddi teşviklerle gündeme geldi. Son bir yılda şehirdeki doğum oranlarında büyük artış yaşandı.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Tianmen kentinde nüfus artışını teşvik etmek amacıyla başlatılan uygulama, kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Son bir yıl içinde şehirdeki doğum oranlarında yüzde 17’lik artış yaşanırken, hastanelerin yeni doğan servisleri tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞA 870 BİN TL TEŞVİK

Tianmen yerel yönetimi, ülke genelinde yaşlanan nüfus ve giderek düşen doğurganlık oranlarına çözüm bulmak amacıyla dikkat çekici bir adım attı. Yeni uygulama kapsamında ikinci çocuğa sahip olan ailelere 13 bin dolar (yaklaşık 500 bin TL), üçüncü çocuğu dünyaya getiren ailelere ise 23 bin dolar (yaklaşık 870 bin TL) nakit teşvik veriliyor. Maddi desteğin etkisi kısa sürede hissedilirken, birçok ailenin çocuk sahibi olma kararını öne çektiği gözlemlendi.



DOĞUMHANELERDE YOĞUNLUK ARTTI

Tianmen Anne ve Çocuk Hastanesi başta olmak üzere şehirdeki sağlık merkezleri, artan doğumlar nedeniyle yoğun mesai yapıyor. Yeni doğan servislerinin sınırlarına dayandığı belirtilirken, hastane girişindeki "Daha çok çocuk, daha çok mutluluk" sloganı toplumda oluşan yeni bakış açısını da yansıtıyor. Ayrıca kadınlara yönelik düzenlenen bilgilendirme seminerleri ve bilinçlendirme kampanyaları da uygulamayı destekleyici unsurlar arasında yer alıyor.

PEKİN GENİŞ KAPSAMLI STRATEJİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Tek çocuk politikasını yıllar önce terk eden Çin yönetimi, ülke çapında doğum oranlarını artırmak için farklı yollar denemeye devam ediyor. Tianmen’deki başarılı uygulama, merkezi hükümetin ilgisini çekmiş durumda. Çin'in farklı bölgelerinden çok sayıda yetkili, modeli yerinde incelemek üzere Tianmen’e ziyaretlerde bulunuyor.

Çin medyasında yer alan analizlere göre, Tianmen örneği, ülke genelinde benzer teşvik programlarının önünü açabilir. Uzmanlar, bu tür destekleyici politikaların uzun vadede demografik dengeyi koruma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor.