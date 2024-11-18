Üçüncü geçici vergi ödemesi bugün sondu! Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi: O tarihe uzatıldı

18 Kasım 2024 14:23 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:24

Gelir İdaresi Başkanlığından kritik bir açıklama geldi. 18 Kasım Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken üçüncü geçici vergi dönemiyle ilgili süre 22 Kasım 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Vergi uzmanı hesapladı! 2025'te günlük yemek ücreti ne kadar olacak?

Vergi uzmanı hesapladı! 2025'te günlük yemek ücreti ne kadar olacak?

Geçici vergi uzatıldı mı, sorusu cevap buldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2024/3 geçici vergi ödemesi hakkında açıklama yaptı. Buna göre 18 Kasım'a kadar tamamlanması gereken 2024​ yılı üçüncü geçici vergi ödemelerinde son tarih 2 Kasım 2024 Cuma günü oldu.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM GEÇİCİ VERGİ 2024 NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığı​ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"18 Kasım 2024 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Kasım 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."

GEÇİCİ VERGİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici Vergi kazancınız üzerinden ödeyeceğiniz verginin sizden üçer aylık dönemlerde parça parça tahsil edilmesidir.