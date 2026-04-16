Uçuşlar durabilir! Fatih Birol açıkladı: 6 haftalık uçak yakıtı kaldı

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol Avrupa'nın "6 haftalık kadar jet yakıtı kaldığını" söyledi ve İran savaşı nedeniyle petrol tedarikinin engellenmeye devam etmesi halinde yakında uçuş iptallerinin yaşanabileceğini açıkladı.
UEA Başkanı Fatih Birol, Associated Press'e verdiği mülakatta Hürmüz Boğazı'ndan petrol, doğalgaz ve diğer hayati kaynakların akışının kesilmesinden kaynaklanan ve "şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük enerji krizi" olarak nitelendirdiği durumun küresel yankılarına ilişkin düşündürücü bir tablo çizdi.
Birol "Durum çok vahim ve küresel ekonomi için büyük sonuçlar doğuracak. Bu durum ne kadar uzarsa, dünya genelindeki ekonomik büyüme ve enflasyon için o kadar kötü olacak" yorumunu yaptı.
Birol, bunun etkisinin 'daha yüksek benzin fiyatları, daha yüksek doğalgaz fiyatları, daha yüksek elektrik fiyatları' olacağını ve dünyanın bazı bölgelerinin diğerlerinden daha fazla etkileneceğini söyledi.
"En ön saflarda, Orta Doğu'dan enerjiye bağımlı olan Asya ülkeleri var" diyen Birol, Japonya, Kore, Hindistan, Çin, Pakistan ve Bangladeş'i işaret etti. Birol "Sıra Avrupa ve Amerika'ya da gelecek.
Hürmüz Boğazı yeniden açılmazsa, Avrupa için yakında A şehrinden B şehrine yapılan bazı uçuşların jet yakıtı eksikliği nedeniyle iptal edilebileceği haberini duyacağımızı söyleyebilirim" diye konuştu.