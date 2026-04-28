Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ucuz kiralık ev fırsatı geliyor! Başvuru şartları ve tarihler belli oldu

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 10:05
1
Ucuz kiralık ev fırsatı geliyor! Başvuru şartları ve tarihler belli oldu

81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde kura süreçlerinin tamamlanmasının ardından, gözler sosyal kiralık konut modeline çevrildi. 

İlk etapta İstanbul’un her iki yakasında toplam 15 bin birimin inşasının planlandığı projede, tamamlanan ilk 2 bin konutun Ağustos ayı itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.

Konut arzını çeşitlendirmeyi hedefleyen bu yeni model, mülkiyet ediniminin yanı sıra erişilebilir kiralama seçeneklerini de barındırıyor. 

Projenin detayları, kira fiyatlamalarından başvuru kriterlerine kadar geniş bir yelpazede kentsel barınma stratejisinin yeni halkasını oluşturacak.

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

2
ucuz kiralık ev

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için ilk aşamayı tamamladı. İllerdeki sosyal konutlarda tüm kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi. Sıra sosyal kiralık evlere geldi. Kiralık konutlar ilk etapta İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yapılacak. İlk teslimat ağustos ayında olacak.

 

3
Ucuz kiralık ev fırsatı geliyor! Başvuru şartları ve tarihler belli oldu

15 BİN KONUT KİRALANACAK 

İlk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. Geriye kalanlar ise inşa edildikçe kuraları çekilip, hak sahiplerine kiralanacak. Tüm evlerin inşaatının üç yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

4
ucuz kiralık konut

BAŞVURULAR NE ZAMAN OLACAK?

Ağustosta planlanan 2.000 konut için haziran ayında başvuru sürecinin açıklanması bekleniyor. Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

5
kiralık daire

BU EVLERİ KİMLER KİRALAYABİLECEK?

TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.

6
Ucuz kiralık ev fırsatı geliyor! Başvuru şartları ve tarihler belli oldu

EVLER 3 YIL KİRALANABİLİYOR!

Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.

7
Ucuz kiralık ev fırsatı geliyor! Başvuru şartları ve tarihler belli oldu

KİRA FİYATLARI NASIL OLACAK?

Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, piyasa rayicinin yarısından da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız.

8
Ucuz kiralık ev fırsatı geliyor! Başvuru şartları ve tarihler belli oldu

Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkânı tanıyalım ki, daha çok insan faydalansın. O üç yıl içinde gerekirse evini alsın, işte kentsel dönüşüme girdiyse evi tamamlanır zaten. Yani süreci o yüzden 3 yıl olarak belirledik. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullanmıştı.

9
Ucuz kiralık ev fırsatı geliyor! Başvuru şartları ve tarihler belli oldu

EVLER ŞEHRİN DIŞINDA OLMAYACAK 

Evler şehrin dışında olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Kurum, "Ataşehir'de bile kiralık ev vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.