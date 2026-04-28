Ucuz kiralık ev fırsatı geliyor! Başvuru şartları ve tarihler belli oldu

81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde kura süreçlerinin tamamlanmasının ardından, gözler sosyal kiralık konut modeline çevrildi.
İlk etapta İstanbul’un her iki yakasında toplam 15 bin birimin inşasının planlandığı projede, tamamlanan ilk 2 bin konutun Ağustos ayı itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.
Konut arzını çeşitlendirmeyi hedefleyen bu yeni model, mülkiyet ediniminin yanı sıra erişilebilir kiralama seçeneklerini de barındırıyor.
Projenin detayları, kira fiyatlamalarından başvuru kriterlerine kadar geniş bir yelpazede kentsel barınma stratejisinin yeni halkasını oluşturacak.
İşte detaylar ve tüm rakamlar...
81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için ilk aşamayı tamamladı. İllerdeki sosyal konutlarda tüm kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi. Sıra sosyal kiralık evlere geldi. Kiralık konutlar ilk etapta İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yapılacak. İlk teslimat ağustos ayında olacak.
15 BİN KONUT KİRALANACAK
İlk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. Geriye kalanlar ise inşa edildikçe kuraları çekilip, hak sahiplerine kiralanacak. Tüm evlerin inşaatının üç yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN OLACAK?
Ağustosta planlanan 2.000 konut için haziran ayında başvuru sürecinin açıklanması bekleniyor. Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.
BU EVLERİ KİMLER KİRALAYABİLECEK?
TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.
EVLER 3 YIL KİRALANABİLİYOR!
Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.
KİRA FİYATLARI NASIL OLACAK?
Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, piyasa rayicinin yarısından da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız.
Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkânı tanıyalım ki, daha çok insan faydalansın. O üç yıl içinde gerekirse evini alsın, işte kentsel dönüşüme girdiyse evi tamamlanır zaten. Yani süreci o yüzden 3 yıl olarak belirledik. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullanmıştı.
EVLER ŞEHRİN DIŞINDA OLMAYACAK
Evler şehrin dışında olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Kurum, "Ataşehir'de bile kiralık ev vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.