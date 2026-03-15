Ucuz konut için son fırsat... Uzmanlardan 'nisan' uyarısı! Rakamlar belli oldu

KONUT FİYATLARI

Türkiye, güçlü ekonomisi ve dış politikada izlediği başarılı strateji ile bölgesinde istikrar adası hâline dönüştü.

Bu da yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisini artırmaya başladı. Özellikle gayrimenkul piyasasında bölgedeki en büyük rakibimiz olan Dubai’nin, Orta Doğu savaşına dâhil olması ülkedeki yatırımların Türkiye’ye çevrilmesine sebep oldu. Sektör temsilcileri bu durumun ülkeye döviz girişi açısından büyük önem taşıdığını belirterek “Şu konuyu da unutmamak gerekiyor. Evet sektörde ciddi bir konut stokumuz var. Ancak yabancıların alımlarını güçlendirmesi fiyatları yukarı çekebilir. Dolasıyla konut şu an dünya piyasası ile bile kıyasladığınızda çok uygun fiyatlı kalıyor. Öte yandan yabancıların konut alımlarına olan ilgisinin arttığını nisan-mayıs- haziran dönemlerinde göreceğiz” diyor.