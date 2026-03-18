Ucuz tatlının içinde 'mide bulandıran' ayrıntı! Uzman isim gizli hileyi açıkladı

Mart 18, 2026 10:26
ucuz bayramlık tatlı

Adana'da yaklaşan Ramazan Bayramı ile tatlıcılarda sipariş yoğunluğu yaşanırken, tatlıcı Zeynep Geyik vatandaşları ‘ucuz tatlı' tüketmemeleri konusunda uyardı. Merdiven altı üretimlerde yer fıstığı ve kabak çekirdeği içinin yeşil gıda boyasıyla Antep fıstığı gibi gösterildiğine dikkat çeken Geyik, bu durumun iç organlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

MERDİVEN ALTI ÜRETİM UYARISI 

Ramazan Bayramı'na 2 gün kala tatlıcıları da telaş sardı. Vatandaşlar bayramda ikram için tepsilerle tatlı siparişi verirken, tatlı ustaları ise merdiven altı üretimle ilgili vatandaşları uyardı. 

bayram tatlısı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram yoğunluğunun başladığını ve tatlı siparişlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirten tatlıcı Zeynep Geyik, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Uzun süren açlık sonrası boş mideye aniden yüklenilmemesi gerektiğini ifade eden Geyik, "Oruç sonrası mide boş olduğu için sağlık açısından çok fazla yemek tüketilmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.

UCUZ TATLI MİDEYE ZARAR!

Tatlıda kullanılan malzemelerin, özellikle fıstık ve yağın kalitesine dikkat çeken Geyik, ucuza satılan tatlılardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Geyik, "Ucuz tatlıya kaçmamak gerekir. Maliyeti her ne kadar düşük olup ucuza da satılsa, içerisindeki katkı maddelerinden dolayı sağlık açısından iç organlarınızda yağlanmaya, sindirim sisteminizde rahatsızlığa ve mide ekşimelerine neden olur. Bu nedenle vatandaşlarımızın bildik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmasını tavsiye ederiz" diye konuştu.

ucuz baklava

YER FISTIĞINI BOYAYIP SATIYORLAR 

Ucuz tatlılardaki hileleri de anlatan Geyik, sahte fıstık kullanımına karşı vatandaşları uyararak şunları söyledi:
"Ucuz tatlı yemeyin diyoruz. Çünkü yer fıstığını boyayıp, fıstık olarak bize yediriyorlar. Gıda boyası yeşil renk verdiği sürece her şeye katılabilir. 

indirimli baklava

'GÜVENDİĞİNİZ YERDEN ALIN'

İlla yer fıstığı olmasına da gerek yok, kabak çekirdeği bile olsa hiç sıkıntı yok. Gıda boyası yeşil renk verdiği için her türlü şeyde kullanılıyor. O yüzden kaliteli, bilinir ve güvendiğiniz yerlerden tatlılarınızı alın. Çünkü sağlık her şeyden önemlidir."

