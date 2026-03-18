Ucuz tatlının içinde 'mide bulandıran' ayrıntı! Uzman isim gizli hileyi açıkladı

UCUZ TATLI MİDEYE ZARAR!

Tatlıda kullanılan malzemelerin, özellikle fıstık ve yağın kalitesine dikkat çeken Geyik, ucuza satılan tatlılardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Geyik, "Ucuz tatlıya kaçmamak gerekir. Maliyeti her ne kadar düşük olup ucuza da satılsa, içerisindeki katkı maddelerinden dolayı sağlık açısından iç organlarınızda yağlanmaya, sindirim sisteminizde rahatsızlığa ve mide ekşimelerine neden olur. Bu nedenle vatandaşlarımızın bildik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmasını tavsiye ederiz" diye konuştu.