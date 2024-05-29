Ulaşım tarifesinde indirime gidildi! Öğrenciye 1 TL oldu
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 14:36 - Güncelleme : 29 May 2024 14:38
Ulaşım tarifesinde görülmemiş indirim yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci için adım attı, toplu taşıma ücreti 1 TL’ye düşürüldü.
Muğla'da öğrencilerin ulaşım tarifesinde indirime gidildi. Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü.
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Kentte toplu taşımada öğrenci tarifesi 12,5 liraydı. Büyükşehir Belediyesi, dün itibarıyla yeni ücret tarifesini hayata geçirdi.
Öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 12,5 liradan 1 liraya indirildi. Yeni ücretler öğrencileri oldukça sevindirdi. Daha önce de üniversite ring ücreti 1 liraya düşürülmüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı