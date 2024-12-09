Ülkelerine dönecek Suriyelilere para yardımı! Tam 36 bin lira ödenecek

09 Aralık 2024 16:13 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:55

Esad'ın devrilmesinden sonra, dünya çapında yerinden edilmiş Suriyeliler sevinçlerini dünyanın dört bir yanında kutladı. Ancak halk belirsiz gelecekle boğuşmaya bir süre daha devam edecek. Yıllarca süren iç savaş ve acıdan sonra, Suriye halkı eve dönmeye başladı. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesine destek çağrıları da birbiri ardına geliyor.

Dünya genelinde sığınma arayan milyonlarca yerinden edilmiş kişi arasında umutlar yükseliyor. Uzun süredir demir yumrukla yöneten Esad​'ın devrilmesiyle Pazar günü 8 Aralık'ta, Suriyeli gruplar dünyanın çeşitli yerlerinde kutlamalar için bir araya geldi. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya​ da Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesine destek çağrısında bulundu. Bu kapsamda, Almanya, ülkelerine dönecek Suriyelilere 36 bin lira (1000 Euro) ödeyecek.

SURİYELİLER EVİNE DÖNÜYOR

Esad'ın devrilmesi sayısız hayatın altüst olduğu 13 yıllık bir iç savaşın da sonunun geldiği şeklinde yorumlandı. Suriyeli vatandaşlar, Esad rejiminin düşüşünü birlikte kutladı. Coşkulu kutlamanın ardında eve dönüş kaygısı ve sevinci bir arada yaşandı. Yerinden edilmiş birçok kişi yurt dışından evlerine dönme hazırlıklarına başladı.

ALMANYA SURİYELİLERE 1000 EURO ÖDEYECEK

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerden birinci güç olarak çıkması beklenen Hristiyan Birlik partilerinden (CDU/CSU), ülkesine dönecek Suriyelilere 1000'er euro ödenmesi teklifi geldi.

İkinci adım olarak Almanya'nın Avusturya, Türkiye ve Ürdün ile birlikte 2025'in başlarında "yeniden imar ve sığınmacıların geri dönüşü" konulu bir konferans organize etmesi teklifinde bulundu.

Alman kamuoyunda, Türkiye ile 2016'da imzalanan Mülteci Mutabakatı'nın mimarı olarak bilinen göç uzmanı Gerald Knaus da, Esad'ın devrilmesini "tarihi bir dönüm noktası" diye nitelendirdi.