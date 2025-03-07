Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Ülker CEO’su Mete Buyurgan’a uluslararası görev! Pladis’te yeni bir dönem başlıyor

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker’de 2020 yılının şubat ayından bu yana CEO’luk görevini yürüten Mete Buyurgan, Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu Başkanı olarak atandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ülker CEO’su Mete Buyurgan’a uluslararası görev! Pladis’te yeni bir dönem başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 10:48

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker’in 2020 yılının şubat ayından bu yana CEO’su olan Mete Buyurgan, Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu Başkanı oldu. Buyurgan 2013 yılında Yıldız Holding’e Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak katılmış, 2016 yılında ise pladis Türkiye Başkanlığına atanmıştı.

ÜLKER’DE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Buyurgan, 6 Nisan’a kadar Ülker CEO’su olarak görevini devam ettirecek. 6 Nisan’dan itibaren ise Özgür Kölükfakı CEO’luk görevini devralacak.

Mete Buyurgan’ın liderliğinde, pladis Türkiye, Orta Asya ve Doğu Avrupa, zaman zaman yaşanan zorlu dönemlere rağmen çok önemli başarılara ve yatırımlara imza attı ve sürdürülebilirlikte sektöre liderlik eden şirketlerden biri oldu.

PLADİS’İN AVRUPA’DA YENİ LİDERİ OLDU

Mete Buyurgan Pladis’in büyümesine katkı sağlamak üzere yeni bir yolculuğa başlamanın heyecanını yaşadığını belirtti. Buyurgan şunları kaydetti: “Gıda sektörünün lideri Ülker’de, görev yaptığım süre boyunca sürdürülebilirlik odaklı finansal, toplumsal, inovatif ve teknolojik adımlara öncülük etmek benim için mutluluk vesilesi oldu. Hem sektör hem de toplum için örnek teşkil edecek projelerle finansal performansımızı güçlendirirken toplumsal faydamızı artırdık.

İNGİLTERE OPERASYONLARININ BAŞINA GEÇİYOR

Ülker’de çalıştığım süre boyunca birlikte çalıştığım değerli çalışma arkadaşlarıma özverili destekleri ve katkıları için içtenlikle teşekkür ederim. Bu başarılı süreci, her zaman parçası olmaktan gurur duyduğum Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’te devam ettirecek olmanın benim için heyecan verici olduğunu söylemek isterim. Yeni görevimde ekip arkadaşlarımla birlikte çok kıymetli başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”
2016 yılında Yıldız Holding’e bağlı global atıştırmalık şirketi olarak kurulan pladis, 11 ülkedeki 27 fabrikasında 16.000 kişilik ekibiyle üretim yapıyor. McVitie’s, Ülker ve Godiva gibi ikonik markaları, 110'dan fazla ülkede tüketicisiyle buluşuyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.