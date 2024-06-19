Ülker, tamamen sahibi olduğu Önem Gıda ile birleşme kararı aldı! SPK'ya başvurdu

19 Haziran 2024 14:11 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:10

Ülker yüzde 100 hissedarı olduğu Önem Gıda ile birleşiyor.

Birleşme kararını Ülker CEO’su Mete Buyurgan verdi.

Ülker Türk gıda deviyle birleşmek için SPK’ya başvuruda bulundu. Bu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Önem Gıda’nın satın alma kararının Ülker’in stratejik hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Ülker'in birleşme kararı, şirketin çikolata ve unlu mamuller sektöründe pazar payını genişletecek.

Ülker’in büyüme sürecine ivme kazandırması beklenen Önem Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşme kararı sonrası Ülker'in pazar payını genişletmesi bekleniyor.

ÜLKER ÖNEM GIDA'YI 3 YIL ÖNCE ALDI

Ülker, Önem Gıda’yı 3 yıl önce Yıldız Holding’den satın aldı.

Çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecini kendi bünyesine dahil etti.

Önem Gıda, şu anda Ülker’in yarı mamul tedariki gerçekleştirdiği önemli bir üretim merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Önem Gıda’nın satın alma kararının Ülker’in stratejik hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Önem Gıda İstanbul Topkapı'da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata üretimi yaparken, Giresun'da fındık işleme ve fındık püresi üretimi, Ankara ve Karaman'da ise un üretimi yapıyor.

Bu birleşme ile şirketler arası sinerji ile üretim sürecini entegre etmenin amaçlandığı açıklandı.