Ülker'de İnsan Kaynakları'na üst düzey atama

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker’de önemli bir görev değişimi yaşandı. Şirketin İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevine Eylem Özgür getirildi. 4 Ağustos 2025 itibarıyla oryantasyon sürecine başlayan Eylem Özgür, 30 Eylül’de görevi devralacak.

Eylem Özgür liderliğindeki İnsan Kaynakları organizasyonu Türkiye ve Orta Asya’da, şirketin büyüme hedefiyle uyumlu, uzun vadeli insan kaynakları stratejisini oluşturmaktan, yetenek yönetiminden sorumlu olacak ve doğrudan CEO Özgür Kölükfakı’ya raporlayacak.

Bu önemli görev değişimiyle ilgili konuşan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı; “25 yılı aşkın süredir kariyerinde birçok önemli görevde bulunan Eylem Özgür, şirketimize insan kaynakları alanında liderlik edecek. Kendisinin sahip olduğu deneyimin şirketimize büyük bir güç katacağına inanıyorum. Eylem Özgür’e aramıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Yine bu vesileyle; şirket satın almaları, entegrasyon süreçleri, İK organizasyonuna getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla kuruluşumuza birçok farklı konuda değer katan, 31 yıldır grubumuzda başarıyla çalışan Faruk Gözleveli’ye de bugüne kadar olan katkıları için çok teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum” dedi.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Eylem Özgür ise şunları söyledi:

“Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker’de göreve başlamaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Ülker’in global vizyonu doğrultusundasürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamak için tüm ekiplerle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Eczacıbaşı Holding’de 2019-2020 yılları arasında İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Özgür, Ülker’e katılmadan önceki 4 sene boyunca Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Eylem Özgür Hakkında:

1976 doğumlu olan Eylem Özgür, lisans eğitimini 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Özgür, 2010 yılında ise aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde doktora derecesini aldı.



Profesyonel kariyerine 1999 yılında Aselsan’da Toplam Kalite Uzmanı olarak başlayan Eylem Özgür, aynı yıl Eczacıbaşı Holding’e İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katıldı. 2005-2013 yılları arasında Eczacıbaşı Girişim’de İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapan Özgür, 2013-2019 yılları arasında Tüketim Ürünleri Grubu kuruluşlarından sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüttü. 2016-2018 döneminde ise bu sorumluluğuna ek olarak Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini de üstlendi.

Eczacıbaşı Topluluğu'nda 25 yılı aşkın bir sürede farklı görevler üstlenen Özgür, Ülker’e katılmadan önceki 4 sene boyunca Eczacıbaşı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevini yürütüyordu.