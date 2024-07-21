Ultra dolar milyonerlerinin yaşamayı tercih ettiği şehirler belli oldu

21 Temmuz 2024 12:38 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 12:56

Zenginlerin hangi şehirleri tercih ettiği belli oldu. CNBC'nin yüksek net değere sahip yatırımcı analizi yayınlandı. Yeni bir rapora göre, 2023 yılında 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip küresel nüfus yüzde 8 arttı. Büyümenin büyük kısmı ABD'den geldi.

ZENGİNLER ABD'Yİ TERCİH EDİYOR

Altrata'nın Dünya Ultra Servet Raporu 2024'e göre, 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan sayısı 426 bin 330 kişiye ulaştı. Bu kişilerin toplam serveti tam 49 trilyon dolar.

Bu artışta yıl sonu hisse senedi rallisinin etkisi büyük oldu.

ABD'de ultra yüksek net değere sahip nüfus yüzde 13 artarak 147.950'ye çıktı. Yani ABD şu anda dünyadaki ultra yüksek net değere sahip nüfusun üçte birini oluşturuyor.

Rapora göre bu sayının önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 38 artarak, 587 bin 650 kişiye ulaşması bekleniyor.

Rapora göre bu kişilerin toplam servetleri 19 trilyon dolar artacak ve bu da ultra zenginlere hizmet veren şirketler için yeni ve büyük bir fırsat oluşturacak.

DOLAR MİLYONERLERİ NEREDE YAŞIYOR?

New York, 16.630 kişi ile 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip dünyanın en büyük nüfusuna sahip şehir oldu.

Hong Kong 12.546 ile ikinci sırada yer alırken, onu 8.955 ile Los Angeles ve 6.445 ile Tokyo takip etti.